В Петербурге худрук театра «Лицедеи» сбил менявшего на обочине колесо мужчину

На Малоохтинском проспекте в Петербурге накануне вечером произошла страшная авария – иномарка сбила человека на обочине. Особое внимание к ДТП приковано потому, что за рулем оказался известный человек – худрук и актер театра клоунады «Лицедеи», а также звезда сериала «Убойная сила» Виктор Соловьев. На машине марки BMW X6 он наехал на 41-летнего мужчину, который менял колесо на своем припаркованном автомобиле. К слову, по правилам был выставлен знак аварийной остановки. С места ДТП в тяжелом состоянии мужчину увезли в реанимацию.

Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, 62-летний Виктор Соловьев оказался за рулем в нетрезвом виде – алкотестер показал 0,7 промилле. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, а актера сразу же задержали.

За жизнь пострадавшего в одной из больниц Петербурга продолжают бороться врачи – состояние его крайне тяжелое. Мужчина пережил ампутацию части ноги и находится аппарате искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, он также мог пережить клиническую смерть. Информация уточняется.

Тем временем, в самом театре «Лицедеи» сегодня проходит спектакль «Ай-Яй Ревю», в котором Виктор Соловьев должен был участвовать. Отменять постановку в театре клоунады несмотря на ситуацию не стали.