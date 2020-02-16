Агент Кокорина опроверг обсуждение нового контракта футболиста с «Зенитом» на 4 миллиона евро в год

Судьба Александра Кокорина в «Зените» до сих пор остается неизвестной. Футболист после освобождения из колонии заключил контракт с футбольным клубом. Но играть за цвета своей команды так и не вышел. Руководство сине-бело-голубых отдало нападающего в аренду ФК "Сочи". Долгое время игрок противился этому решению. И даже перешел в состав "Зенита-2", из-за разногласий с командованием.

Но накануне на сборах в Турции футболиста заметили в форме клуба "Сочи". Фотографию с футболистом опубликовала гимнастка Лина Анисимова. Сразу после этого стало известно, что Кокорин якобы обсуждает условия нового контракта с "Зенитом". Действующий у него закончится летом этого года.

linka__finka Александр Кокорин в форме "Сочи"

Кокорин, по данным издания «БИЗНЕС Online», запросил новый контракт на четыре года с зарплатой в четыре миллиона евро в год. А руководство "Зенита" якобы предлагает футболисту контракт на 25, года с окладом в 2,5 млн евро в год.

Однако отчим и агент футболиста Кирилл Логинов позже опроверг обсуждение нового контракта.

- Никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется, - сказал агент изданию Sport24.ru.