2020-02-16T14:55:02+03:00
Спорт

Агент Кокорина опроверг обсуждение нового контракта футболиста с «Зенитом» на 4 миллиона евро в год

Ранее нападающий появился в форме ФК «Сочи»
Роман ЛЯЛИН
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Судьба Кокорина в "Зените" неизвестнаСудьба Кокорина в "Зените" неизвестнаФото: Александр ГЛУЗ
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Судьба Александра Кокорина в «Зените» до сих пор остается неизвестной. Футболист после освобождения из колонии заключил контракт с футбольным клубом. Но играть за цвета своей команды так и не вышел. Руководство сине-бело-голубых отдало нападающего в аренду ФК "Сочи". Долгое время игрок противился этому решению. И даже перешел в состав "Зенита-2", из-за разногласий с командованием.

Но накануне на сборах в Турции футболиста заметили в форме клуба "Сочи". Фотографию с футболистом опубликовала гимнастка Лина Анисимова. Сразу после этого стало известно, что Кокорин якобы обсуждает условия нового контракта с "Зенитом". Действующий у него закончится летом этого года.

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Александр Кокорин в форме "Сочи"
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Кокорин, по данным издания «БИЗНЕС Online», запросил новый контракт на четыре года с зарплатой в четыре миллиона евро в год. А руководство "Зенита" якобы предлагает футболисту контракт на 25, года с окладом в 2,5 млн евро в год.

Однако отчим и агент футболиста Кирилл Логинов позже опроверг обсуждение нового контракта.

- Никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется, - сказал агент изданию Sport24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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