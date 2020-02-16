Александр Кокорин все-таки надел форму футбольного клуба «Сочи»

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:01:19+03:00

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Александр Кокорин после череды новостей об отказе переходить из "Зенита" в футбольный клуб "Сочи" все-таки решил надеть форму нового клуба. Ранее агент футболиста, отчим Кокорина, заявлял, что Александр отказывается уходить из петербургской команды. Из-за этого нападающего даже перевели в "Зенит-2". Но теперь Кокорин, судя по всему, решил, что лучше все же играть в Премьер-лиге.

На сборах в Турции футболиста заметили в форме клуба Сочи. Фотографию с футболистом опубликовала гимнастка Лина Анисимова

linka__finka Александр Кокорин в форме "Сочи"

- "Ребята,я вас так ждала!", - написала Лина в подписи к фото. - Безумно была рада видеть!От всей души желаю удачи и только побед.

На фотографии Кокорин стоит в форме "Сочи". Его обнимает Лина. Рядом с ними стоит также форвард «Зенита» Сердар Азмун.

ИСТОЧНИК KP.RU