2020-02-16T19:47:07+03:00
Спорт

Титул и деньги: Стало известно имя победительницы St. Petersburg Ladies Trophyу

Ей досталось 146,5 тысяч долларов
Артем КУЗЬМИН
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Победительница турнираПобедительница турнираФото: Артем КИЛЬКИН
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Призовой фонд женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy уже несколько лет остается на уровне 750 тысяч долларов. Вылетевшим в первом раунде платят всего 7,2 тысячи долларов, во втором – 12 тысяч, в четвертьфинале – 22,4 тысячи, в полуфинале – 41,7 тысяч. Победительнице достается 146,5 тысяч, а финалистке почти в два раза меньше - 78,2 тысяч.

В этом годуSt. Petersburg Ladies Trophy отмечал маленький юбилей – пять лет. В честь этого события приехали большинство чемпионок и призеров прошлых лет. Это победившая в 2017-м француженка Кристина Младенович (№37 в текущем мировом рейтинге), в 2018-м – чешка Петра Квитова (№11), в 2019-м –голландка Кики Бертенс (№8). А также призеры: швейцарка Белинда Бенчич (№5), хорватка Донна Векич (№23) и представительница Казахстана Юлия Путинцева (№34). По уважительной причине не приняла участия самая первая чемпионка – итальянка Роберта Винчи, завершившая карьеру.

Девушки разыграли 750 тысяч долларов Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушки разыграли 750 тысяч долларовФото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, россиянки за все эти годы так ни разу и не дошли до финала. В этом году неплохие шансы имела Екатерина Александрова (№35), но в полуфинале ее остановила Бертенс 6:1, 4:6, 6:1. Другой финалисткой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина (№37), победившая гречанку Марию Саккари (№21) 3:6, 7:5, 6:1.

Вылетевшим в первом раунде платят всего 7,2 тысячи долларов, во втором – 12 тысяч, в четвертьфинале – 22,4 тысячи, в полуфинале – 41,7 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН

Вылетевшим в первом раунде платят всего 7,2 тысячи долларов, во втором – 12 тысяч, в четвертьфинале – 22,4 тысячи, в полуфинале – 41,7 тысячФото: Артем КИЛЬКИН

До 2018 года Рыбакина выступала под российским флагом, поэтому болельщики ожидаемо болели за нее в финале. Но поддержка почти заполненных трибун «Сибур Арены» не помогла бывшей соотечественнице. Кики Бертенс в первом сете в ответ на один проигранный стартовый гейм выиграла подряд шесть следующих. Во втором сете Рябыкина, благодаря наставлениям тренера, сопротивлялась более активно, но смогла взять всего три гейма. Бертенс победила 6:1, 6:3 и первой в истории стала двукратной чемпионкой St. PetersburgLadiesTrophy. От счастья голландская спортсменка разрыдалась прямо на корте.

Турнир проходил в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Турнир проходил в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Продолжительность матча составила всего 1 час 15 минут. На счету Бертенс шесть подач на вылет и пять двойных ошибок. Рыбакина три раза подавала навылет и трижды совершала двойных ошибки.

- Защитить титул – для меня это действительно нечто невероятное, - заявила после матча Бертенс, - К тому же это мой десятый титул, что тоже делает его особенным. На этом турнире для меня все сложилось великолепно. Стала ли для меня неожиданностью столь легкая победа? Я никогда жду легких матчей, и эта встреча с Рябыкиной была совсем легкой, несмотря на итоговый счет. Особенно это касается концовки.Поэтому я рада, что победила. Я стараюсь вообще не думать о счете, когда играю.

Теннисистка выиграла турнир Фото: Артем КИЛЬКИН

Теннисистка выиграла турнирФото: Артем КИЛЬКИН

Скрасил не самый яркий в истории турнира финал послематчевое выступление чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой. Петербургская фигуристка как всегда основательно зажгла публику своими любимыми номерами под песни «Toxic» и «DestinationCalabria», а также танцем на залитом льдом рояле.

Теннисистка защитила свой титул Фото: Артем КИЛЬКИН

Теннисистка защитила свой титулФото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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