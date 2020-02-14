2020-02-14T11:36:28+03:00
Общество

Мать девушки из Карелии прокомментировала монолог директора школы о «полноватых ногах» своей дочери

Педагог до последнего не сознавалась в сказанном, пока видео ее гневного выпада не появилось в Сети [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Директор обвинила школьницу в "толстоватых ногах"Директор обвинила школьницу в "толстоватых ногах"Фото: СОЦСЕТИ
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В Петрозаводске продолжают проводить проверку поведения и слов директора школы № 5 Марины Фоминой. Разговор педагога с восьмиклассницей Аделиной (имя изменено - прим.ред.) произошел еще в 2018 году. Девушка записала речь Фоминой на видео, но обнародовала его только после того, как выпустилась из школы. На кадрах Фомина отчитывает Аделину, а произошло это после того, как девушка заступилась за свою подругу, которую обидела на уроке учительница ИЗО.

Ноги девушки не понравились директору Фото: СОЦСЕТИ

Ноги девушки не понравились директоруФото: СОЦСЕТИ

- Я хочу сказать, что вообще такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами, - сказала педагог в беседе со школьницей. - А у тебя такая форма, которая вызывает иронию. Толстоватые ноги. Ну, толстоватые! Это пошло и некрасиво. Ты еще глупенькая девочка. Наклеила ногти, которыми только в ушах серу выковыривать. Одела эту некрасивую юбку. Ходи к маме в этой юбке. Если завтра будешь в этой юбке, мы вместе с тобой поедем домой и будем переодеваться.

Директор сказала школьнице, что та не должна носить юбки

Директор сказала школьнице, что та не должна носить юбки

Директор после разговора со школьницей вызвала к себе мать Аделины Олесю Кондратьеву.

- Фомина до последнего обвиняла дочь во лжи, причем все говорилось исключительно на повышенных тонах, - передает слова Олеси Кондратьевой тетя Аделины. - Так было пока ей не сказали, что есть видео, как она вела разговор с дочкой. Директор терроризирует школу. Она не может быть директором с таким поведением. Она некорректно разговаривает даже с маленькими детьми, не говоря уже о взрослых.

Так выглядит школьница в юбке (слева)

Так выглядит школьница в юбке (слева)

Мать Аделины считает, что директора должны снять с должности за ее поведение.

Аделина выпустилась из школы Фото: СОЦСЕТИ

Аделина выпустилась из школыФото: СОЦСЕТИ

Бывшая школьница выложила компромат на учителя: Педагог отчитал девушку за толстые ноги.

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Педагог подчеркнула, что школьница далеко не манекенщица и посоветовала ей лучше смотреться в зеркало (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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