2020-02-14T14:08:54+03:00
Дом. Семья

Пушистый принц: Кот, застрявший на дереве у Эрмитажа, поселился во дворце

Усатого спасали петербургские пожарные, волонтеры и сотрудники музея [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Уличный кот застрял на дереве у Эрмитажа и поселился во дворцеУличный кот застрял на дереве у Эрмитажа и поселился во дворцеФото: СОЦСЕТИ
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Если попадать в беду, то в правильном месте. Вероятно, так подумал и кот, который залез на больной вяз, растущий у стен Эрмитажа. Для усатого роскошней места в Петербурге и не сыщешь, чем главный музей города. Поэтому вечером в четверг, 13 февраля, котик забрался на самую верхушку дерева и застрял.

- О коте с некоторой периодичностью сообщали разные заявители: охранник, прохожие и наконец сотрудники Эрмитажа. Несколько обалдевший от внимания кот сидел на верхушке вяза и взирал на историю сверху вниз, - рассказали волонтеры из спасательной организации «Кошкиспас».

Сотрудники музея заметили кота, застрявшего в кроне умирающего вяза / Фото: Кошкиспас

Сотрудники музея заметили кота, застрявшего в кроне умирающего вяза / Фото: Кошкиспас

Так как заявка о бедствующем коте пришла сразу в разные инстанции, под вязом собрались пожарные 2-й и 17-й частей с автолестницей. С помощью нее волонтеры подобрались к коту, который оказался с характером. Хвостатый возмущенно зашипел и забрался выше. Однако дальше бежать было некуда и он, смирившись, что его спасение будет выглядеть именно так, смиренно полез в мешок. Только сев в него, он жалобно мяукнул.

Но цель оправдывает средства. Усатый любитель искусства отправился в заботливые руки сотрудников Эрмитажа. По всей видимости, спасенный попадет в команду знаменитых эрмитажных котов. Но перед этим ему необходимо пройти обследование и подготовку, как все стражи.

Спасали кота и волонтеры, и пожарные / Фото: Кошкиспас

Спасали кота и волонтеры, и пожарные / Фото: Кошкиспас

- Сейчас он на карантине. Каждый раз, когда у нас появляется новый котик, мы отсаживаем его в отдельный бокс, чтобы обследовать его, последить за состоянием, понять, насколько он здоров, и, если все хорошо, подготовить его к вакцинациям и ветеринарным процедурам, - рассказала «КП-Петербург» ветеринарный врач эрмитажных стражей Анна Кондратьева.

С именем новобранцу тоже пока не определились. Сейчас в Эрмитаже порядка 100 котов. У вех есть паспорта, ветеринарные карточки, они сменяют друг друга на службе. Останется ли котик в строю музейных соратников, пока не известно.

- Если есть желающие забрать кота домой, то, конечно, нужно обращаться и мы будем рассматривать кандидатуры желающих, его приютить, - отметила ветеринар.

Напомним, что это уже не первый умный котик Петербурга, который решил забраться на правильное дерево. В ноябре пушистик застрял прямо перед отделением банка и в итоге поселился у его директора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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