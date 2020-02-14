В Курортном районе на капремонт отправили 128 «деревяшек» и «хрущевок»

«Деревяшки» Курортного района Петербурга спрячут под новые кровли. В краткосрочную программу капремонта на 2020 год вошли 128 жилых домов района, и большинство их них – «хрущевки» и деревянные здания начала и середины прошлого века.

– В целом ситуация с содержанием деревянных домов в Курортном районе неблагоприятная: деревянных объектов культурного наследия, которым нужда реставрация, довольно много, – отмечает специалист по русскому деревянному зодчеству, член Союза архитекторов России, член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик. – Причина в большинство случаев заключается в том, что здания долго оставались без внимания.

При этом, как отмечают в районной администрации, жилых среди деревянных памятников немного.

– В число 128 домов, которым предстоит капремонт, не вошел ни один объект с охранным статусом, – пояснили «Комсомолке» в администрации Курортного района.

Впрочем, как отмечают в региональном Фонде капремонта, и обычным домам, и домам-памятникам нужно пройти одну и ту же процедуру – поэтапный ремонт по 13 видам работ. Исключение составляют только 255 жилых памятников с особо сложными и ценными фасадами: такие фасады в порядок будет приводить лично Комитет по охране памятников. Всего же в региональной программе 23 тысячи домов, и перечень постоянно пополняется новостройками.

В Курортном районе капремонт-2020 сосредоточится в Песочном, где возьмутся сразу за сотню зданий. Практически все из них – деревянные многоквартирные дома 50-х годов прошлого века.

Масштабно развернется капремонт в Сестрорецке и Зеленогорске. Правда, в первом городе работы затронут лишь каменные дома. Зато в Зеленогорске починку сулят сразу нескольким деревянным домам-ровесникам революции.

– В деревянном доме на улице Восстания, 22 литера В 1917 года постройки отремонтируют внутренние инженерные системы, в частности электроснабжение и теплоснабжение, – отмечают власти. – На ремонт будет затрачено более миллиона рублей из фонда капремонта, в том числе около 500 тысяч – из средств господдержки.

Пару «деревяшек» отремонтируют в Комарове. В Смолячкове и Репине ремонт тоже затронет единицы домов, но деревянного зодчества не коснется вовсе.

– Для обычных деревянных домов реставрационный режим не требуется, но ограничением может служить год постройки, – добавляет Михаил Мильчик. – Если здание дореволюционное или того же 1917 года, сносить его нельзя, а ремонтировать возможно только без изменения фасада.

Большинство из «деревяшек», вошедших в число 128 претендентов на капремонт, получит новые кровли.

– Кровля – первый пункт, с которого надо начинать ремонт здания, – отмечает специалист. – Дерево как строительный материал – долгожитель, но оно требует тщательного ухода. И главное – предотвратить любые протечки и попадание воды на сруб.

В отличие от каменных памятников из центра Петербурга, деревянным памятникам – да и просто историческим домам – Курортного района статус жилых идет на пользу: в ожидании капремонта они не гниют, оставшись без отопления и целой кровли, и не горят, превратившись в приют для бездомных.

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