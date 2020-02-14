В Петербурге стартуют продажи городского кроссовера SKODA KAROQ
Группа автодилеров ŠKODA WAGNER объявила о долгожданном старте продаж в Санкт-Петербурге нового городского кроссовера ŠKODA KAROQ. В автосалонах ŠKODA WAGNER уже доступны 16 автомобилей KAROQ, из которых первые четыре зарезервированы по предзаказу.
Для более детального знакомства с кроссовером KAROQ во всех трех автоцентрах ŠKODA WAGNER (Пулково, Неон и Таллинский-Авто) 15 и 16 февраля будут организованы семейные дни открытых дверей. Посетители смогут пройти тест-драйв новинки, на который необходимо записаться заранее.
На празднике вас ждет:
В Неон-Авто
- детская анимация «Индейцы»
- аттракцион «Лыжный симулятор»
- мастер-класс по сбору цветочных композиций в деревянных кашпо
В Таллинский-Авто
- мастер-класс по росписи деревянных значков
- Jungle Music – Особая активность с извлечением музыки из фруктов
- детский тест-драйв на машинках ŠKODA на специальной трассе
В Пулково-Авто
- настольный хоккей
- детская анимация «Джунгли Зовут»
- мини-гольф
А также лекции с зоопсихологом, яркие фотозоны, скетчи от художника и аква-грим для всех желающих во всех трех дилерских центрах!
И это только часть запланированного.
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ИСТОЧНИК KP.RU