В Петербурге стартуют продажи городского кроссовера SKODA KAROQ

Группа автодилеров ŠKODA WAGNER объявила о долгожданном старте продаж в Санкт-Петербурге нового городского кроссовера ŠKODA KAROQ. В автосалонах ŠKODA WAGNER уже доступны 16 автомобилей KAROQ, из которых первые четыре зарезервированы по предзаказу.

Для более детального знакомства с кроссовером KAROQ во всех трех автоцентрах ŠKODA WAGNER (Пулково, Неон и Таллинский-Авто) 15 и 16 февраля будут организованы семейные дни открытых дверей. Посетители смогут пройти тест-драйв новинки, на который необходимо записаться заранее.

На празднике вас ждет:

В Неон-Авто

- детская анимация «Индейцы»

- аттракцион «Лыжный симулятор»

- мастер-класс по сбору цветочных композиций в деревянных кашпо

В Таллинский-Авто

- мастер-класс по росписи деревянных значков

- Jungle Music – Особая активность с извлечением музыки из фруктов

- детский тест-драйв на машинках ŠKODA на специальной трассе

В Пулково-Авто

- настольный хоккей

- детская анимация «Джунгли Зовут»

- мини-гольф

А также лекции с зоопсихологом, яркие фотозоны, скетчи от художника и аква-грим для всех желающих во всех трех дилерских центрах!

И это только часть запланированного.

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