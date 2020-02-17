Худрук «Лицедеев» извинился перед сбитым человеком

Художественный руководитель петербургского мим-театра «Лицедеи» Виктор Соловьев, который в нетрезвом состоянии сбил человека, выступил с видеообращением к пострадавшему. На записи, опубликованной в одном из телеграм-каналов, артист просит прощения у пострадавшего.

- 14 февраля я попал в жуткое ДТП. Хотел помочь пострадавшему, но очевидцы аварии посоветовали не трогать пострадавшего. Скорая прибыла очень быстро. Потом приехало ГИБДД. У меня зафиксировали 0,32 промилле. Это со мной впервые. Я искренне сожалею о случившемся. Готов помочь пострадавшему, чем могу, - заявил на видео сам Соловьев.

По словам худрука «Лицедеев», он выражает сочувствие жене и родным мужчины, а также пытается узнать о ее состоянии, однако точных прогнозов врачи пока не дают.

Напомним, что в прошлую пятницу на Малоохтинском проспекте Виктор Соловьев на своем BMW X6 сбил 41-летнего водителя, который менял пробитое колесо машины. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы. Врачам пришлось ампутировать ему ногу до бедра. Сейчас раненый находится в состоянии комы.

В самом театре «Лицедеи» в день аварии должен был состояться спектакль «Ай-Яй Ревю», в котором занят Виктор Соловьев. Отменять представление не стали, но номер с участием худрука театра из него убрали.

Напомним, что Соловьев известен широкому зрителю по ролям в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия» и других.