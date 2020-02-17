2020-02-17T16:09:46+03:00
Общество

Особенный день влюбленных

Как в День святого Валентина двое воспитанников центра социальной реабилитации из поселка Шапки стали мужем и женой
Алина КИЗЬЯКОВА
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Владислав и Людмила, воспитанники психоневрологического интерната № 10 имени Горденчука.Владислав и Людмила, воспитанники психоневрологического интерната № 10 имени Горденчука.Фото: Алина КИЗЬЯКОВА
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14 февраля - замечательный повод, чтобы признаться любимому человеку в своих чувствах и провести время со своей второй половинкой. Владислав и Людмила, воспитанники психоневрологического интерната № 10 имени Горденчука, решили в этот день не только сказать друг другу о любви, но и вступить в законный брак. Влюбленные вместе уже шестнадцать лет, но узаконить отношения решили только сейчас.

В 11.30 друзья и воспитатели интерната уже встречали молодоженов на пороге загса в городе Тосно. Невеста, конечно, волновалась, но выглядела особенно хорошо - все-таки настал один из важнейших дней в ее жизни. А жених буквально светился от счастья - этого момента он ждал очень долго.

Ровно в полдень в загсе заиграл марш Мендельсона. Молодые с уверенностью согласились делить друг с другом горе и радость, хранить любовь и верность, жить в мире и согласии.

Гуляла свадьба в поселке Шапки - именно там находится центр реабилитации психоневрологического интерната, где и живут молодые. Встречали влюбленных в лучших русских традициях - с хлебом и солью. Говорят, кто отломит больший кусок от каравая, тот и будет главой семьи. Хватка у нашей пары одинаковая, значит, будут вести совместный быт сообща, дружно и спокойно.

Владислав и Людмила вместе уже 16 лет. Фото: Алина КИЗЬЯКОВА

Владислав и Людмила вместе уже 16 лет.Фото: Алина КИЗЬЯКОВА

- В центре проходит последний этап реабилитации лиц с ограниченными умственными возможностями, - говорит директор учреждения Иван Веревкин. - Здесь у наших воспитанников намного больше ответственности и самостоятельности, чем во время предыдущего лечения. Они готовятся к самостоятельной жизни.

В свое время Людмила и Владислав посещали клуб «Двое» на территории центра. В его задачу входит подготовка к семейной жизни воспитанников, которые готовы вступить в брак. Молодые пары здесь обучаются нелегким правилам совместного быта и экономическим навыкам. Людмила и Владислав стали уже седьмой парой, которая нашла друг друга в центре.

- У нас на территории есть 27 квартир, где воспитанники могут жить полноценно, без присмотра сотрудников, - говорит Иван Веревкин.

Обладателями одной из таких квартир и стали молодожены. Теперь у них есть все необходимое, чтобы жить самостоятельно: просторная кухня с новой техникой, уютная комната с видом на хвойный лес. А через несколько лет, полностью адаптировавшись, они смогут получить жилье в Петербурге и переехать в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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