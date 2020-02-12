Ирина Аллегрова даст в Петербурге праздничный концерт

Советская и российская эстрадная певица, Народная артистка РФ Ирина Аллегрова даст в Петербурге большой концерт. Выступление легендарной исполнительницы будет посвящено весенним праздникам: 23 февраля и 8 марта.

Творчество Ирины Аллегровой вобрало в себя целую эпоху. Она начала свою музыкальную карьеру полвека назад в Ереванском оркестре, работала концертмейстером в хореографическом училище и артисткой варьете, служила в оркестре под управлением Леонида Утёсова и музыкальном театре Маргариты Тереховой (вместе с Игорем Тальковым и Людмилой Сенчиной), пела в вокально-инструментальных ансамблях, выиграла ряд всесоюзных конкурсов… И все это еще до того, как ее узнала широкая публика.

Сольная карьера Ирины Аллегровой началась – еще одна круглая дата - в 1990 году. В середине девяностых свет увидели ее самые известные песни. Аллегрова получила звание лучшей российской поп-певицы и премию «Овация», давала по пять стадионных «сольников» за три дня, собирала аншлаги в Государственном кремлевском дворце.

Вместе со множеством других премий она получила и премию Armenian Music Awards — за музыкальные достижения, как выдающаяся представительница армянского народа. До нее этого звания удостоился лишь Шарль Азнавур.

«ХОЧЕТСЯ РАЗНОПЛАНОВОСТИ»

К 2012 году она была готова уйти со сцены, заняться семьей, дочерью, внуком. Надо сказать, что и матерью, и бабушкой Ирина стала очень рано – ее внук Александр появился на свет, когда певице было всего 43 года, и отовсюду гремели ее новые песни – «Императрица» и «Угонщица».

- Горжусь Александром. У нас доверительные отношения. Бабушку, которая меня воспитывала, я также считала самым близким человеком. Видимо, передалось. Сашка ведь любит не за то, что я Ирина Аллегрова, а за то, что к Ире можно прийти все рассказать, - рассказывала Ирина Александровна.

Однако не так просто перестать быть Ириной Аллегровой и стать просто Ирой – поэтому в 2016 году артистка произвела «Перезагрузку», уйдя от попа к глэм-року, а от привычных «женских» тем к почти философским.

- Нам, старой гвардии с актерским мастерством, интересны подобные эксперименты, - рассказывала Ирина Аллегрова в тот период, - Прозвучали необычные трактовки песен, думаю, некоторые поклонники скажут – плохо. Я же считаю – это новое видение. Многие заметили, что я ушла в другой стиль музыки, такой глэм-рок. Честно – мечтала всю жизнь. Но с большим удовольствием спела и «старую» Аллегрову. Хочется разноплановости.

Однако после Ирина Аллегрова переосмыслила рок-перерождение и пришла к новому стилю, который сама назвала «МОНО» - без бэк-вокала и кордебалета, только личный контакт с публикой, общение наедине.

Программа «Ирина Аллегрова 2020» частью состоит из «старой Аллегровой», частью из роковых композиций «Перезагрузки», и выдержана в задушевном «моно» - стиле. Для зрителей этот концерт станет настоящим праздником.

КОНКРЕТНО

24 февраля, 19.00.

Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.

Стоимость билетов: 1500 – 25000 рублей.