2020-02-17T17:28:11+03:00
Досуг

В феврале московский театр «Гоголь-центр» выступит на сцене БДТ

Во время гастролей петербуржцы увидят два совершенно разноплановых спектакля
Маргарита РЕПИНА
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Спектакль "Маленькие трагедии". Фото: организаторы.Спектакль "Маленькие трагедии". Фото: организаторы.
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На сцене БДТ пройдут гастроли столичного театра «Гоголь-центр». Пропустить такое нельзя: за годы под началом худрука Кирилла Серебренникова театр стал одним из самых актуальных, обсуждаемых и востребованных в Москве. Постановки «Гоголь-центра» вызывают самые ожесточенные споры, параллельно собирая престижные театральные награды в России и в Европе.

У зрителей будет уникальная возможность увидеть два совершенно разноплановых спектакля: классические «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина и «(М)ученик» по произведению современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга.

Действие «Маленьких трагедий» Серебренников перенес в наши дни, насыщая сложной и метафоричной сценографией. В 2019 году «Трагедии» получили высшую театральную награду «Золотая маска» за лучшую работу режиссера.

Спектакль «(М)ученик». Фото: Alex Yocu.

Спектакль «(М)ученик». Фото: Alex Yocu.

«(М)ученик» – пьеса современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга – легла в основу фильма Кирилла Серебренникова «Ученик», вышедшего на экраны в 2016 году. Место религии в современном мире, поиск границ дозволенного подростком, проповедующим добродетель, растерянность «взрослых» перед таким вызовом – материал в спектакле не просто плотный, а словно бы сгущенный до предельно допустимой концентрации.

Режиссер Кирилл Серебренников известен широкому зрителю по работам в кино: «Изображая жертву», «Измена», «Лето». Однако полнее всего режиссерский талант Серебренникова раскрылся именно в театре.

Гастроли «Гоголь-центра» на сцене БДТ – прекрасная возможность приобщиться к самому свежему и актуальному театральному процессу, составить собственное мнение о нашумевших постановках, и, возможно, пересмотреть собственное отношение к современному российскому театру.

КОНКРЕТНО

18-19 февраля – «Маленькие трагедии» (цикл пьес А.С. Пушкина. Режиссер, художник, художник по костюмам – Кирилл Серебренников. В ролях Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Алексей Агранович, Виктория Исакова и др)

21-22 февраля – «(М)ученик» (пьеса Мариуса фон Майенбурга, режиссер К. Серебренников, в ролях Никита Кукушкин, Юлия Ауг, Виктория Исакова, Александр Горчилин и др.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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