Петербурженка Владлена Веселова первой покинула шоу «Последний герой. Зрители против звезд»

На телеканале ТВ-3 стартовало шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» с ведущей Яной Трояновой. Одной из тех, кто прошел кастинг и оказался на острове, стала петербурженка Владлена Веселова. Она попала в команду зрителей, но первой вернулась домой. В интервью «Комсомольской правде» Владлена рассказала о жизни на острове и о том, что она сделала не так.

ОТОБРАЛИ ТЕЛЕФОНЫ, КНИГИ

- Вы очень быстро покинули проект, но успели, тем не менее, ощутить атмосферу на острове, совпали ли ожидания с реальностью?

- Ощущение, что я на острове, на «Последнем герое» меня воодушевляло! Совпали ли ожидания? Когда я смотрела этот проект, думала: «Ну что же они не охотятся, почему они не ловят рыбу?» Оказавшись там, я поняла, что на это просто нет времени. Тем более в твоём распоряжении не целый остров, а лишь кусочек пляжа. Вот эти моменты перевернули мое видение.

- С какими трудностями вам пришлось столкнуться на острове? Что сложнее добывать еду и бороться с голодом или находить общий язык с членами команды?

- К сожалению, так как я мало была на острове, мне не пришлось столкнуться с большими трудностями. Но я успела почувствовать три неудобства. Первое - нехватка пресной воды. Второе - спать на песке, когда по тебе ползают блохи и муравьи. Третье – бытовое, отсутствие туалета. Все это очень осложняло быт. Если говорить про команду, то я со всеми хорошо общалась. Но все участники команды телезрителей вместе летели на остров, вместе провели сутки в отеле перед отправлением на остров, а я приехала к ним самая последняя, поэтому у нас не было времени поговорить, познакомиться. Они были более сплочены между собой, чем со мной. Мне просто не хватило времени. Да и члены команды на совете тоже упоминали именно этот факт.

- У вас была связь с родственниками, мы могли им сообщить как вы с острова?

Когда мы уезжали на остров, у нас отобрали все телефоны, книги. Лично у нашей команды прямой связи с родственниками не было. Но на острове были администраторы, которые могли связаться с нашими близкими, в том случае, если бы это потребовалось.

- Чем вы питались на острове?

- После первого испытания у нас оказались целые корзины фруктов и овощей, мешочек риса. Мы были счастливы! Приготовили ленивые голубцы. К сожалению, на острове заранее обрубили все кокосы, чтобы они не поубивали участников команды. Я понимаю, что это было сделано из соображений безопасности, но в то же время это был большой минус - в кокосах мы могли найти много пресной воды.

- Что было страшнее всего на острове?

- Было неудобно, было холодно спать. Страха особого не было, я понимала, что рядом со мной есть команда и технический персонал (операторы, администраторы и тд).

- Какое испытание для вас было самым сложным? Почему?

- У меня было, к сожалению, лишь два испытания, из которых сложнее мне показалось первое. Когда мы плыли с корабля до плота, намокли кроссовки, казалось, что каждая нога весит килограмм по 10. Потом Хапушечка стала кричать, что она тонет, мы вернулись за ней. И эмоционально было сложно! Это было первое испытание, к которому нас никто не готовил. Вся команда друг от друга ожидала большего.

«ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ ЗРИТЕЛИ»

- Вы до старта проекта говорили, что ваше главное преимущество неконфликтность, однако отношения выстроить с некоторыми участниками все же не удалось? Почему?

- Я до сих пор остаюсь абсолютно неконфликтным человеком. Возможно, если бы я тогда начала конфликтовать с (другой участницей племени зрителей Натальей – прим.ред.) Хапугиной, то совет бы по-другому отреагировал. Если бы я выяснила отношения с Наташей ещё на острове до голосования, все сложилось бы по-другому. Ее неприязнь ко мне я оставила только между нами. С остальными участниками у меня были абсолютно нормальные отношения.

- Вы понимаете, почему участники на первом же голосовании проголосовали против вас?

- Потому что я не смогла вынести конфликт с Наташей на всеобщее обозрение, не смогла конфликтом ответить на конфликт. И потому что ребята, как я говорила ранее, больше времени провели вместе.

- Если бы была возможность на машине времени вернуться в прошлое, вы бы что-то исправили?

- Если говорить конкретно про проект, то я бы постаралась показать, что Наташа совсем не такой компанейский и командный человек, какой всем показалась. Тогда, мне кажется, голосование закончилось бы по-другому. Если говорить в целом про прошлое, то лучше ничего не менять. Как оно есть, так пусть и будет.Получается такая двоякая ситуация - мне обидно, что я вылетела на первом голосовании.

- Что Вы считаете своей главной ошибкой на проекте?

- Я не считаю, что у меня были ошибки на проекте. Ребята из моей команды, которые уже вернулись с острова, пишут мне, жалеют, что проголосовали против меня.

Может иногда нужно поконфликтовать, чтобы вывести человека на чистую воду, но если бы я это сделала, то перестала бы быть собой, перестала бы быть искренней и ненастоящей. Я такая, какая я есть. За это меня любят и уважают друзья и моя команда.

- Как вы считаете, кто главный претендент на победу? Зрители победят?

- Когда я уходила с проекта, я хотела, чтобы выиграл Дима - ему больше всего, как мне кажется, нужна победа. Но теперь, я думаю, должен выиграть Игорь. Он в физическом и эмоциональном плане сильнее. Команду звёзд я даже не рассматриваю, должна победить команда зрителей. Желаю победу только моей команде.

Новые выпуски шоу выходят на канале ТВ-3 каждую субботу в 19:00.