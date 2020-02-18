В Петербурге на «Ферме Бенуа» пройдет показ короткометражных фильмов

Ленты-призеры главных отечественных и международных кинофестивалей, а также самые заметные работы молодых авторов минувшего десятилетия увидят петербуржцы в лектории «Benua Art Garden». 22 февраля там пройдет показ лучших короткометражных фильмов 2010-х годов. В программу вошли пять картин. Первая - «Незначительные подробности случайного эпизода» - увидела свет в 2011 году. Режиссером выступил Михаил Местецкий. Фильм рассказывает о том, как в безлюдном железнодорожном перегоне из-за ремонта путей остановились два поезда. Друг напротив друга. Время шло, а движение все не восстанавливалось. Между пассажирами возникли странные взаимоотношения. Лента - лауреат фестивалей «Кинотавр», гран-при Shanghai International Film Festival и других.

Также в программу вошел фильм «Огонь» Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой. В нем рассказывается о влюбленной паре полицейских патрульно-постовой службы. Однажды на дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у нее в руках оружие. Фильм-призер фестивалей «Короче», «Амурская осень», Seven Hills International Film Festival и др.

Картина под названием «Алиса» также посвящена взаимоотношениям. У водителя такси Миши и голосового помощника Алисы — годовщина. Кажется, они идеальная пара и совпадают во всем — от чувства юмора до музыкального вкуса. Сможет ли хорошенькая пассажирка разрушить их союз, или Алисе удастся убедить Мишу не брать с улицы подозрительную барышню?

Кроме того, зрители увидят «Одну историческую ошибку» Михаила Местецкого и «Время жить, время умирать» Михаила Полякова. По сценарию, на съемочной площадке умирает пожилая актриса. Съемки отложить невозможно, поэтому остальным актёрам приходится как-то выкручиваться и делать вид, что артистка всё ещё жива. Фильм-обладатель премии «Золотой орел-2018» как «Лучший короткометражный фильм».

КОНКРЕТНО

Дата: 22 февраля 2020.

Время: 15:00.

Адрес: Тихорецкий проспект, 17Г. Event-пространство «Ферма Бенуа».

Стоимость билетов: 200 рублей.