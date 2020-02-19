В «Невском Центре» открылся магазин дизайнерской посуды

В «Невском Центре» на один фирменный магазин больше! Здесь открылся бутик дизайнерской посуды известного бренда Fissman, где можно приобрести все, что требуется на кухне, – от кастрюли до наборов для сервировки.

В новом бутике представлен широкий ассортимент кухонной утвари, как для домашнего приготовления блюд, так и для профессионального использования. Вся продукция имеет документацию, подтверждающую ее соответствие международным нормам безопасности и подлинности.

- «Невский Центр» оказался самым удобным местом для открытия нашего нового бутика: здесь находится более 100 брендовых магазинов одежды, обуви, электроники, косметики и товаров для дома, – отметила генеральный директор Fissman Санкт-Петербург» Ирина Рудакова.

- Появление такого известного бренда в «Невском Центре», безусловно, должно привлечь внимание не только покупателей, которые любят готовить дома, но и профессиональных поваров, - уверен руководитель пресс-службы ТК «Невский Центр» Дмитрий Кирман.

- Оригинальная продукция Fissman, выполненная из экологически чистых материалов, придется по вкусу ценителям дизайнерских мелочей и тем, кто уделяет особое внимание культуре правильного питания и здорового образа жизни.