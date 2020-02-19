С развитием платных парковок Петербургу обещают каршеринговый бум

Автомобили каршеринга заполняют петербургские улицы и сводки. По примерным подсчетам, автопарк каршеринга Петербурга составляет около 6 500 машин: около двух тысяч авто – у «Яндекс.Драйв», полторы – у «Делимобиля», около тысячи – у YouDrive.

Точные цифры по региону крупнейшие операторы каршеринга держат в тайне (ни одна из компаний на запрос «Комсомолки» не отреагировала). Причина секретности – тихая бизнес-война.

– Сегодня каршеринг убыточен и больше напоминает венчурную модель, когда компании активно вкладывают много сил и средств ради гипотетической прибыли в перспективе, – объясняет издатель проекта «Трушеринг.ру» Юрий Николаев. – Рынок будущего уже сейчас делят между собой четыре крупнейшие компании – «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», YouDrive и BelkaCar. Другие компании либо закрылись, либо не развиваются.

Об ожесточенности борьбы за клиента говорит хотя бы ассортимент транспорта, который предлагают операторы.Фото: Евгения ГУСЕВА

В Петербург оператор BelkaCar пока не пришел, но эксперты полагают, ждать недолго: в октябре прошлого года каршеринг выкупил основатель «Билайна» Дмитрий Зимин. Остальные трое уходить из Петербурга и тем более сворачиваться не собираются. В YouDrive активно инвестируют Mail.Ru Group и «Сбербанк». За «Делимобилем» стоят крупные инвестфонды, сеть развивается сразу в нескольких странах. Планы «Яндекса» вовсе заканчиваются запуском беспилотного каршеринга и такси без таксистов.

Об ожесточенности борьбы за клиента говорит хотя бы ассортимент транспорта, который предлагают операторы. В краткосрочную аренду можно взять и обычную легковушку, и минивэн, и «БМВ» пятой серии – да хоть «Порш»! Правда, платить за него придется по рублю в секунду.

В РЕГИОНЫ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ

Кроме высокой конкуренции, убыточности и новизны, есть у петербургского каршеринга еще одна сложность: отсутствие поддержки со стороны города. А она упирается в давнюю проблему платных парковок, которые как бы есть, но фактически – нет.

Дело в том, что штрафовать за неоплату платных стоянок город не вправе из-за федерального законодательства. Полиция следить за этими парковками тоже не уполномочена. Поэтому чиновникам приходится судиться с каждым нарушителем. Очевидно, расширять убыточную зону платных парковок при таких обстоятельствах бессмысленно.

Планы «Яндекса» заканчиваются запуском беспилотного каршеринга и такси без таксистов.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ведь именно на платных стоянках выстроили свои взаимоотношения с операторами каршеринга москвичи.

– Каршеринг в Москве бурно развивается потому, что город датирует операторов, делая им скидки на абонементы на платных парковках, – объясняет Юрий Николаев. – Даже владельцам личных автомобилей проще уехать в центр на каршеринге и оставить его на парковке, ведь за нее не придется платить.

Власти столицы предоставляют скидки только тем компаниям, которые выпускают на дороги транспорт не старше трех лет. В зависимости от вида лизинга, часть отслуживших свое автомобилей возвращают владельцу, а часть отправляют на службу другие регионы. В том числе в Петербург.

За «Делимобилем» стоят крупные инвестфонды, сеть развивается сразу в нескольких странах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Уже за год машины каршеринга сильно «убиваются», – констатирует специалист. – Но все зависит от операторов и амортизации. Отправляя автомобили в другие города, они пытаются привести транспорт в хорошее состояние: ни у кого нет цели слить в регионы ведро с гвоздями, на котором в первый же заезд кто-нибудь погибнет.

Вчера, 18 февраля, Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в КоАП, которые откроют дорогу петербургским властям: позволят законно получать личные данных автовладельцев-нарушителей и штрафовать их. Если город пойдет по пути Москвы, то ему пророчат каршеринговый бум. Правда, для этого нужно заполнить платными парковками не только центр, но и окраины.

КАРШЕРИНГ – ЭТО ЗЛО?

А нужен ли Петербург каршеринг вообще? Есть мнение, что авто в аренду победит пробки. Каршеринг – это нечто среднее между личным и общественным транспортом, пять-восемь часов в сутки машина проводит в дороге, не захламляя парковки и обочины. Для сравнения, личное авто в пути лишь один-два часа в сутки.

– Если люди станут пересаживаться с личных автомобилей на каршеринг, это может благоприятно сказаться на транспортной ситуации, – считает Юрий Николаев. – Именно в это свято верит Москва.

Но есть и другое мнение. И столичный опыт косвенно подтверждает его справедливость: за пять лет с каршерингом меньше пробок в белокаменной не стало. Местные отмечают, что к прежним транспортным проблемам «просто добавилось 25 000 машин каршеринга, которые занимают треть всех парковок». Выходит, для Петербурга с его застройкой, памятниками и транспортными сложностями расцвет каршеринга – дополнительный риск.

Неофициально, у каждого оператора 7-15 процентов автопарка – битые.Фото: Олег ЗОЛОТО

Лучше не становится вот почему: чужая машина, причем каждый раз разная, – это разные особенности управления, разный угол обзора зеркал. Как итог, ехать на ней сложнее, чем на личной. А это сказывается и на манере вождения, и на аварийности.

Только официально, по данным УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти, за 2019 год в Петербурге произошло 113 аварий с каршерингами, это меньше двух процентов от всего числа ДТП. Неофициально, у каждого оператора 7-15 процентов автопарка – битые.

– Каршеринг никто не страхует: это зло, – пояснил «Комсомолке» источник в сфере автострахования. – За рулем оказываются пьяные, машины постоянно попадают в аварии, а потом еще и покидают место ДТП.

По статистике компании «Ренессанс страхование», которая страхует почти весь рынок каршеринга в России, частота страховых случаев такова: личные автомобили – 12 процентов, каршеринг – 37 процентов, такси – 54 процента. Вполне логично, если учесть время, которое машина проводит на дороге.

«НАРУШИЛ ПДД? НЕ БЕДА!»

За год полиция выявила больше 20 случаев езды по чужому аккаунту каршеринга, сообщил сегодня, 19 февраля, глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Очередной лихач попался позавчера: 21-летний молодой человек угнал «Делимобиль» с помощью чужой учетки.

Интернет пестрит заманчивыми предложениями. Петербуржцам обещают «доступ к любому сервису каршеринга» по «левому аккаунту». А «если нарушили ПДД, не беда: в аккаунт введены данные другого человека, поэтому Вам не нужно платить штрафы!».

Процветают мошенники, которые устраивают «обучающие курсы по добыче каршеринг-аккаунтов» и торгую поддельными чужими учетками. Обмануть желающих «погонять» просто вдвойне, ведь качать права они точно не станут.

Если люди станут пересаживаться с личных автомобилей на каршеринг, это может помочь транспортной ситуации.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Сами каршеринги единогласно говорят, что для них фейковые аккаунты – это не проблема, – отмечает Николаев. – При этом они продолжают вводить новые IT-решения, мешающие взять автомобиль под чужим аккаунтом. Речь идет, например, о системе, идентифицирующей водителя с помощью селфи прямо перед поездкой. С фейковыми фейковыми аккаунтами борются автоматизированные систему, которые собирают сведения о подозрительных заявках. На самом деле сделать фейковый аккаунт непросто. Помочь в этом могли бы сами сотрудники службы безопасности оператора, но вряд ли кто-то из них станет подставляться под уголовную статью ради тысячи рублей.

Процент тех, кто действительно смог сесть за руль каршеринга обманом, мал, зато эффект от безумца за рулем гарантирован: покупая аккаунт, человек едва ли станет ограничивать себя в алкоголе и скорости.

Уже за год машины каршеринга сильно «убиваются», но продлить им жизнь способна хорошая амортизация.Фото: Олег ЗОЛОТО

– С нетрезвыми и неаккуратными водителями, которые ездят под своим аккаунтом, бороться нужно стандартными методами – законом и ГАИ, – считает Николаев. – Нет смысла выделять каршеринг в отдельную касту. Операторы со своей стороны могут дополнить машины техническими средствами. Например, алкозамком. Но пока они в этом не заинтересованы: дорого. Единственное, что может их заставить, – закон, но тогда нужно определиться, кто будет за это платить. Если и вводить алкозамки, то справедливо будет сделать их обязательными для всего транспорта.

КОНКРЕТНО:

В 2019 году в Петербурге ГИБДД зафиксировала 113 ДТП с каршерингами, в авариях пострадали 170 человек и погибли 6.

Всего в 2019 году в Петербурге произошло 6 615 ДТП с 7 866 раненными и 222 погибшими.

За январь 2020 года зафиксировали 13 аварий с каршерингами (+9 к январю 2019 года), в которых пострадало 19 человек (+14).

Всего в январе 2020-го произошло 473 аварии с 560 раненными и 26 погибшими.

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