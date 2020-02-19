В помощь родителям: чем занять ребенка во время карантина

В Санкт-Петербурге объявлена эпидемия гриппа. На карантин ушли детсадовцы и школьники. Что же делать? Сидеть со скучающим ребенком в четырех стенах - настоящее испытание для родителей. Мы расскажем, чем занять свое чадо!

МТС Music. Отличная идея - начать утро вместе с ребенком с небольшой зарядки, которая вполне может продолжиться зажигательными танцами или караоке.

В МТС Music вы найдете больше 50 миллионов треков всех возможных жанров и направлений, в том числе детских. А для малышей в сервисе есть множество чудесных аудиосказок, под которые ребенок спокойно уснет в тихий час.

Smart University. Теперь можно не бояться, что из-за карантина ребенок останется без учебы. Уроки английского, подготовка к экзаменам и при особо важных заданиях - общение с преподавателем в чате. Все это (и немного больше) в сервисе Smart University.

МТС ТВ. Что больше всего любят делать дети? Правильно, смотреть мультики. А в приложении «МТС ТВ» есть даже отдельная детская подписка - ничего искать не нужно. От «Золотой коллекции Союзмультфильма», что выжмет ностальгическую слезу у родителей, до самых свежих мультсериалов современности. А еще множество детских и семейных фильмов для совместного просмотра.

МТС Библиотека. В сервисе МТС Библиотека собрано около 200 тысяч книг, в том числе учебных, а значит внеплановые «каникулы» учебе не помеха. Если на руках есть список литературы на ближайшую четверть, то вполне можно осилить пару-тройку книжек. А если ваш малыш еще не научился читать, то детские аудиокниги придут вам на помощь.

Платформа Поколение М. Если вы хотите направить творческий потенциал ребенка в полезное русло, то предлагаем поучаствовать в федеральном проекте «Поколение М». Вашего ребенка сложно оторвать от караоке или от карандашей? На сайте «Поколения М» можно посмотреть мастер-классы от настоящих звезд и профессионалов, а после попытать удачу в одном из конкурсов со своей работой: от робототехники до дизайна костюмов.

И вот еще что - каждое действие на сайте проекта превращается в реальные деньги, которые потом идут на помощь тяжело больным детям.

SmartMed.* Наконец, не о досуге, а вашем спокойствии. Если вы заметили у себя или своего чада симптомы надвигающейся простуды, а поликлинику идти не хочется, потому что там уж точно есть риск заболеть, воспользуйтесь приложением SmartMed. С его помощью можно получить онлайн-консультацию педиатра, терапевта и даже узкого специалиста. Также сервис предоставляет возможность жителям Санкт-Петербурга дистанционно записаться на приём к врачу или вызвать его на дом.

* SmartMed = Cмартмед. ПАО «МТС». АО «Группа компаний «Медси». Лиц. ЛО-86-01-003442 от 22.10.2019 г., www.smartmed.pro, www.medsi.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 16+

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