2020-02-20T11:45:06+03:00
Общество

Волонтеры выяснят, какая часть коммунальных платежей уходит на обогрев улицы

В России стартует социальный арт-проект «Цвета потери тепла»
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В России стартует социальный арт-проект «Цвета потери тепла». Фото:Ivan Smuk.В России стартует социальный арт-проект «Цвета потери тепла». Фото:Ivan Smuk.
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В ближайшее время волонтеры выяснят, сколько именно тепла и денег теряют жилые дома, как это влияет на экологию и что с этим можно сделать. Современные художники превратят тепловые портреты домов в выставку, а партнер проекта - PAROC превратит потерянные кДж в помощь для утепления домов.

- На примере проектов утепления частных домов мы видим, что качественная теплоизоляция позволяет экономить на отоплении до 42 000 руб. в год, - рассказала директор по маркетингу и коммуникациям PAROC Таисия Селедкова. - Благодаря утвержденной в феврале 2019 Программе по улучшению качества жизни и комфорта населения с помощью повышения энергоэффективности зданий и капитального ремонта сейчас у каждого из нас есть возможность снизить свои потери и ущерб, наносимый экологии нерациональным отоплением. На мой взгляд, инициатива «Цвета потери тепла» в данной ситуации может сыграть чрезвычайно важную роль - привлечь внимание к сложившейся ситуации и возможностям для ее улучшения.

Производитель энергоэффективных теплоизоляционных решений PAROC вместе с волонтерами из 6 регионов решил наглядно продемонстрировать, сколько тепла теряют наиболее распространенные типы жилых домов. Для этого команды, оснащенные тепловыми камерами, с 11 февраля по 31 марта будет снимать тепловые портреты жилых зданий в 7 городах России. Они зафиксируют теплопотери хрущевок, брежневок, панельных и монолитно-кирпичных домов, старого фонда и типичных частных домов каждого города, а также исторических достопримечательностей.

Любой житель городов-участников проекта сможет предложить для обследования свой дом и бесплатно замерить и узнать, сколько тепла теряет его дом.

Для этого достаточно будет оставить адрес в группе «Цвета потери тепла» ВКонтакте.

Здесь же можно будет ознакомиться с рекомендациями юристов о том, что делать, чтобы ЖКХ утеплило ваш дом, найти уже отснятые здания и узнать, сколько конкретно денег теряют на отоплении жители Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска, Череповца, Вологды и Рязани.

После окончания съемок тепловых портретов задний группа современных художников превратит полученные изображения в выставку, наглядно демонстрирующую, сколько тепла теряют наши дома и сколько денег теряет каждый житель страны, отапливая воздух.

КОНКРЕТНО

40% тепла, вырабатываемого батареями и обогревателями, обычно уходит через стены и окна жилых домов. Если дом построен не больше 10 лет назад.

Для домов старше 10 лет теплопотери могут достигать 60% и более. Это значит, что 40-60% платы за отопление идет на то, чтобы обогревать воздух за пределами квартир, а финансовые потери одного плательщика могут достигать 15 000 руб. за отопительных сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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