2020-02-20T12:13:03+03:00
Досуг

Денис Майданов выступит с Петербурге с новой программой «Рок-н-ролл о любви»

Артист исполнит новые песни и любимые хиты
Маргарита РЕПИНА
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Денис Майданов выступит в Петербурге. Фото: организаторы.Денис Майданов выступит в Петербурге. Фото: организаторы.
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Денис Майданов - российский певец, автор-исполнитель песен, композитор и настоящий любимец публики. Свои первые стихи артист начал сочинять еще в восемь лет, а в 13 научился играть на гитаре. С тех пор вся его жизнь связана с музыкой.

За свою карьеру Денис написал и исполнил десятки песен, которые стали народными, и получил за них множество наград, в том числе «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон года». Публика знает и любит его хиты «Вечная любовь», «Я возвращаюсь домой», «Время-наркотик», «Ничего не жаль», «Пролетая над нами».

В Петербурге заслуженный артист России Денис Майданов представит новую программу «Рок-н-ролл о любви», приуроченную сразу к нескольким событиям: «Дню влюблённых», «Дню защитника Отечества», Дню рождения жены и своему 44-летию!

Поклонники говорят, что в творчестве Майданова их привлекает предельная открытость и искренность музыканта. Его выступления - это всегда запоминающиеся шоу, в которых сочетаются стопроцентная отдача, живой звук и драйв. На предстоящем концерте артист вместе со свежими композициями исполнит любимые хиты слушателей из альбомов разных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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