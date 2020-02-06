Денис Майданов выступит с Петербурге с новой программой «Рок-н-ролл о любви»

Денис Майданов - российский певец, автор-исполнитель песен, композитор и настоящий любимец публики. Свои первые стихи артист начал сочинять еще в восемь лет, а в 13 научился играть на гитаре. С тех пор вся его жизнь связана с музыкой.

За свою карьеру Денис написал и исполнил десятки песен, которые стали народными, и получил за них множество наград, в том числе «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон года». Публика знает и любит его хиты «Вечная любовь», «Я возвращаюсь домой», «Время-наркотик», «Ничего не жаль», «Пролетая над нами».

В Петербурге заслуженный артист России Денис Майданов представит новую программу «Рок-н-ролл о любви», приуроченную сразу к нескольким событиям: «Дню влюблённых», «Дню защитника Отечества», Дню рождения жены и своему 44-летию!

Поклонники говорят, что в творчестве Майданова их привлекает предельная открытость и искренность музыканта. Его выступления - это всегда запоминающиеся шоу, в которых сочетаются стопроцентная отдача, живой звук и драйв. На предстоящем концерте артист вместе со свежими композициями исполнит любимые хиты слушателей из альбомов разных лет.