В Петербурге пройдет большой сольный концерт комика Дмитрия Романова

В начале весны в Петербурге пройдет большой концерт популярного юмориста и артиста, мастера импровизации, звезды проекта Stand Up телеканала ТНТ Дмитрия Романова.

Колоритный одессит Дмитрий Романов запомнился зрителю не только по своей пышной шевелюре и монотонному узнаваемому говору. Характерная особенность его простого юмора исключает пошлые и грубые шутки, и тем самым располагает к себе публику.

Как большинство известных сегодня юмористов «новой волны», Романов начал свою карьеру в КВН. Его талант «стендапера» ярко проявлялся во всех его выступлениях и был по достоинству оценен: в составе дуэта «Сделано руками» Дмитрий попал в одесский «Камеди Клаб», где и был замечен продюсерами, которые пригласили ярких и харизматичных одесситов на съемки телепроекта ТНТ «Смех без правил». После победы в пятом сезоне телешоу дуэт «Сделано руками» попал в программу «Убойная лига», и уже здесь Дмитрий раскрылся как сольный исполнитель. Со своими остроумными монологами он принял участие в юмористическом фестивале «Большая разница» в Одессе, после чего стал одним из резидентов проекта Stand Up на ТНТ, благодаря которому и приобрел наибольшую популярность.

КОНКРЕТНО

Концертная площадка «Альпенхаус»,

Южная дорога, 17

6 марта, 19.00

Стоимость билетов: 1 000 — 2 800 рублей.