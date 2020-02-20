2020-02-20T13:01:56+03:00
Досуг

На Пятом канале расскажут откровенные истории из жизни звезд

Передача «Светская хроника» выйдет в эфир 21 февраля
Маргарита РЕПИНА
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Среди героев нового выпуска певец Александр Малинин. Фото: пресс-служба Пятого канала.Среди героев нового выпуска певец Александр Малинин. Фото: пресс-служба Пятого канала.
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Захватывающие и откровенные истории из жизни кумиров расскажут на Пятом канале. Зрителей программы «Светская хроника» ждут настоящие расследования, эксклюзивные интервью и уникальные кадры.

В новом выпуске журналисты расскажут о вдове Дмитрия Марьянова Ксении Бик. Она попыталась тайно переписать на себя загородный дом, где живет 80-летний отец артиста. Почему суд по разделу наследства начался спустя два года после смерти Марьянова? Кто виноват в том, что не удается разделить имущество мирным путем? И какие новые факты о внезапной трагической смерти Дмитрия Марьянова расскажут его друзья?

Также в выпуске – история Анастасии Волочковой, которой пишут оскорбительные сообщения в соцсетях, и даже угрозы. Кто публикует эти посты? Балерина подозревает, что заказчиком может оказаться ее бывший супруг Игорь Вдовин. Хейтеры, которые поливают ее грязью, получают зарплату. Но кто платит этим людям? За что он мстит балерине? И какие действия намерены предпринять друзья Анастасии, чтобы ее защитить?

15 лет назад Максим Галкин начал строить замок в подмосковной деревне Грязь. Односельчане приняли звезду насторожено, юмористу понадобилось время, чтобы завоевать их уважение и симпатию. Теперь жители деревни, во главе с Галкиным и его женой Аллой Борисовной объединились перед общей бедой. Что за опасность грозит деревне Грязь? Почему люди говорят, что Пугачева и Галкин – их последняя надежда? И какое мирное решение проблемы предлагает Примадонна?

Также среди героев «Светской хроники» Алексей Панин, Александр и Эмма Малинины, Максим Дунаевский и Дмитрий Харатьян. Передача выйдет в эфир пятницу, 21 февраля, в 23:45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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