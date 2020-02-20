«Алые паруса» получили награду престижной премии BEMA

Праздник выпускников «Алые паруса-2019» занял второе место в рейтинге «Лучших культурных событий» по версии профессиональной премии Best experience marketing awards.

ВЕМА - ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций.Одна из основных ее задач – выявление ключевых тенденций и наиболее прогрессивных и качественных практик в области событийного маркетинга, повышение качественного уровня индустрии и поощрение ее выдающихся участников.

Награды присуждается лучшим проектам, которые прошли открытую защиту и live-презентацию, а также оценку экспертного совета. Участники премии – event и коммуникационные агентства, крупнейшие организаторы уникальных мероприятий и праздников как на территории России, так и в странах СНГ. Самые лучшие новинки и ноу-хау решения, мировые тренды и их перспективы, лайф-хаки организации корпоративных мероприятий от ведущих участников индустрии событийного маркетинга были собраны на одной творческой площадке.

НА ЗАМЕТКУ

Значимым событием «Алых парусов-2019» стало появление корабля c символичным названием «Россия». Проход двухмачтового брига по акватории Невы сопровождал фейерверк, который длился 21 минуту 42 секунды. Напомним, ровно год назад экспертное жюри премии признало праздник выпускников «Алые паруса» лучшим музыкальным событием.