Народные гуляния «Шуми, Масленица!» пройдут на Елагином острове

Красочное действо позволит каждому гостю окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. По всему острову раскинутся концертные и игровые площадки, заведутся веселые хороводы, пройдут игры и конкурсы с призами и подарками. Центральная площадка праздника порадует концертом фольклорных коллективов и конно-трюковым шоу с казачьей джигитовкой.

На память о народных гуляниях можно приобрести сделанные вручную сувениры народных промыслов из бересты, глины, стекла и других материалов и, конечно, отведать горячих блинов и других угощений.

Устав от игр, танцев и шумных скоморохов, взрослые и дети могут отдохнуть на «Творческой даче» и самостоятельно сделать памятный сувенир, или посетить Шоу «Секрет стеклодува» в стеклодувной мастерской.

Кульминацией программы станет зрелищный обряд сжигания чучела Масленицы – символа холодной зимы, а вместе с ним всех бед и неудач. По задумке организаторов, посетители смогут сжечь свои маленькие Масленички вместе с Большим, предварительно поместив их в специальный карман сарафана главной героини праздника.

Проводим зиму шумно!

Подробности на официальном сайте

Стоимость билетов:

- 200 рублей для взрослых;

- 50 рублей для участников, школьников, студентов и военнослужащих;

- льготные категории граждан – бесплатно.