2020-02-20T16:04:22+03:00
Досуг

Народные гуляния «Шуми, Масленица!» пройдут на Елагином острове

Приходите провожать зиму 1 марта в ЦПКиО им.С.М. Кирова
Поделиться:
Народные гуляния «Шуми, Масленица!» пройдут на Елагином острове 1 марта.Народные гуляния «Шуми, Масленица!» пройдут на Елагином острове 1 марта.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Красочное действо позволит каждому гостю окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. По всему острову раскинутся концертные и игровые площадки, заведутся веселые хороводы, пройдут игры и конкурсы с призами и подарками. Центральная площадка праздника порадует концертом фольклорных коллективов и конно-трюковым шоу с казачьей джигитовкой.

На память о народных гуляниях можно приобрести сделанные вручную сувениры народных промыслов из бересты, глины, стекла и других материалов и, конечно, отведать горячих блинов и других угощений.

Устав от игр, танцев и шумных скоморохов, взрослые и дети могут отдохнуть на «Творческой даче» и самостоятельно сделать памятный сувенир, или посетить Шоу «Секрет стеклодува» в стеклодувной мастерской.

Кульминацией программы станет зрелищный обряд сжигания чучела Масленицы – символа холодной зимы, а вместе с ним всех бед и неудач. По задумке организаторов, посетители смогут сжечь свои маленькие Масленички вместе с Большим, предварительно поместив их в специальный карман сарафана главной героини праздника.

Проводим зиму шумно!

Проводим зиму шумно!

Подробности на официальном сайте

Стоимость билетов:

- 200 рублей для взрослых;

- 50 рублей для участников, школьников, студентов и военнослужащих;

- льготные категории граждан – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Куда сходить 14 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге: бал всех влюбленных и музыка при свечах
Лучшие вечеринки, спектакли, концерты в День всех влюбленных 14 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге ищите в нашем праздничном обзоре. Рассказываем, куда сходить в День святого Валентина
Новости 24
Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы
На Кировском заводе упавший лифт насмерть придавил человека
В Петербурге нашли мертвой 5-летней девочку, которая жила у опекунов
Таможенники нашли поддельные Adidas и Burberry на 11 миллионов рублей
В Петербурге жена спустя 30 лет решила объявить в розыск своего пропавшего мужа
Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ
Столичный блогер Илья Варламов поиздевался над Шушарами
Средняя зарплата бюджетников в Ленобласти увеличилась до 45 тысяч рублей
В Петербурге ухажер расстрелял свою возлюбленную, которая его бросила
В мае изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»
В Петербурге заместителя главврача онкодиспансера ограбили на шесть миллионов рублей
В Петербурге и Ленобласти метеорологи объявили желтый уровень опасности
Следком возбудил дело из-за падения потолка на спящего школьника
За поход в магазин с поддельной 5-тысячной петербуржец получил год тюрьмы условно
В Ленобласти беременную женщину с угрозой преждевременных родов эвакуировали в больницу вертолетом
Два человека погибли на трассе Петербург-Матокса в Ленобласти
Жителей Петербурга ждет гололедица и снег с дождем
Свадьба молодоженов в возрасте 95 и 77 лет прошла в Ленобласти