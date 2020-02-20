2020-02-20T17:24:11+03:00
Общество

СПбГУПТД стал партнером олимпиады студентов «Я – профессионал»

Организаторами образовательного проекта выступают Российский союз промышленников и предпринимателей
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Фото предоставлено СПбГУПТД.Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Всероссийская студенческая олимпиада «Я - профессионал» - масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями. Организаторами образовательного проекта выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, 21 ведущий российский вуз, а также лидирующие компании России.

Партнером олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Технологии композитов» выступил Санкт-Петербургский государственный университет промышленный технологий и дизайна, не первый год активно поддерживающий студенческое олимпиадное движение. Впрочем, СПбГУПТД выбран партнером проекта не случайно. Подготовка кадров высшей научной квалификации по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов» проводится на кафедре наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса, основанной в 1945 году. Кафедра является единственной в России и странах СНГ, на которой дают знания о технологии углеродных волокон и углерод-углеродных композиционных материалов. Это первая кафедра, в названии которой появилось слово «нано». Нанотехнологии были предметом исследований в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна еще в 70-ые годы прошлого столетия, когда термина «нано» не существовало. Научные сотрудники кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов были первыми в России, кто разработал и освоил выпуск газодиффузионных подложек топливных элементов водородной энергетики. За период существования кафедра выпустила более 3000 специалистов отрасли и более 200 специалистов высшей квалификации - докторов и кандидатов наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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