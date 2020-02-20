2020-02-20T21:22:57+03:00
Политика

«Дорожкой, скажем так, кривой иду»: Шнуров ответил критикам его вступления в «Партию Роста»

Музыкант и новоиспеченный политик заверил, что не нужно торопиться с выводами, ведь цыплят считают по осени
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сергей Шнуров заявил на публику, что постарается быть хорошим политиком.Сергей Шнуров заявил на публику, что постарается быть хорошим политиком.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил всем критикам, осудившим его переход в политическое русло. Напомним, 20 февраля на съезде «Партии Роста» в Петербурге знаменитому музыканту вручили партийный билет. Шнуров пообещал принести от себя пользу – называть вещи своими именами и добавить в политику веселья.

Коллеги уже вовсю фотографируются с новым членом партии. Фото: Олег Николаев / личная страничка в соцсетях

Коллеги уже вовсю фотографируются с новым членом партии. Фото: Олег Николаев / личная страничка в соцсетях

Внимание СМИ тут же обрушилось на новоиспеченного члена партии, поэтому он не мог долго молчать, ведь отовсюду сыпались нескончаемые вопросы и осуждения. Шнуров признал, что идет кривой дорожкой, но также и отметил, что его недооценивают. Ответ музыканта, по традиции, в стихотворной форме.

- Пнул тему, видимо, больную. Я рад, что всем не безразличен. Умы нешуточно волную партийным жестом, воплем, кличем. Дорожкой, скажем так, кривой иду, шаги повсюду гулки. Членом быть мне не впервой и напрягать чужие булки. Могу по-прежнему цеплять, тех ******* (негодяев – Прим. ред.), что кандидаты. Но полагаю, что ******* (здорово – Прим. ред.) по-осени считать цыплят, - написал Сергей Шнуров в своем Instagram.

Шнуров, по традиции, ответил в стихах. Фото: instagram.com/shnurovs

Шнуров, по традиции, ответил в стихах. Фото: instagram.com/shnurovs

Критики нашлись и в комментариях к стихотворению. Шнурова обвинили в том, что после перехода в политику он удалил из своего Instagram все посты про президента. Однако музыкант с характерным матом это опроверг. Добавим, что лидеру «Ленинграда» уже сейчас предрекают возглавление списка «Партии Роста» на выборах в Государственную Думу в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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