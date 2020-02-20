2020-02-21T13:27:13+03:00
Досуг

Японская метал-группа Babymetal впервые выступит в Петербурге

Концерт состоится 28 февраля в «Тинькофф Арене»
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Японская метал-группа Babymetal впервые выступит в России.Японская метал-группа Babymetal впервые выступит в России.
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Японская метал-группа №1 впервые выступит в России! 28 февраля 2020 года легенды kawai metal Babymetal прогремят в Санкт-Петербурге на «Тинькофф Арене» в рамках мирового тура Metal Galaxy World Tour.

Эти девушки покорили музыкальный мир в фантастически юном возрасте. Они еще не закончили школу, когда вышел их первый клип на песню Doki Doki Morning, сегодня количество его просмотров на Youtube превышает 23 миллиона. Babymetal стали первой японской группой, получившей награды престижных рок-изданий Kerrang! и Metal Hammer. Их последний альбом Metal Resistance, вышедший в 2016 году, поднялся до 15 строчки в альбомном чарте Великобритании (UK Official Album Charts), что раньше не удавалось ни одному японскому артисту. На счету Babymetal выступления на разогреве Metallica, RHCP, KORN и STONE SOUR, два аншлаговых концерта на арене Tokyo Dome, собравшие в общей сложности 110 000 человек. Их концерты в Лондоне на стадионе «Уэмбли» стали самыми посещаемыми для японских групп в Англии за всю историю.

На концертах Babymetal обещают поклонникам целую одиссею по своей металлической галактике. Санкт-Петербург ждут главные хиты, новые песни, невероятная энергетика и потрясающее шоу.

Начало в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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