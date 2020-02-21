Эхо коронавируса в Петербурге: Гостиницы теряют миллионы, студенты сидят на карантине

После того как в Поднебесной разбушевался коронавирус, премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть границу для всех китайских граждан, кто едет в Россию отдыхать, работать или учиться. И, конечно, Петербург не мог этого не заметить.

«УЧАТСЯ ДИСТАНЦИОННО»

Отдельные жилые блоки, постоянный медицинский надзор и каникулы, которые продлятся до марта. Пока будни китайских студентов в петербургских вузах выглядят так. Только в Университете имени Герцена учится свыше двух тысяч молодых людей из Поднебесной. Как отметили в вузе, половина из них на каникулы в Китай не уезжала. Однако большинство из тех, кто все-таки успел побывать на родине, до сих пор там и остаются. Все, кто возвращается, сразу попадают в карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762042" frameborder="0"></iframe> Мистическая загадка коронавируса.Обозреватель «КП» Евгений Черных развеял миф о «секретном оружии тайных правителей мира»

- Для них в общежитии создан отдельный блок. Ежедневно проводится контроль температуры тела, - отметили в пресс-службе Университета имени Герцена. - Пока еще никто из тех, кто прибыл из Китая с момента начала эпидемии, не приступил к занятиям.

Сидят на карантине и студенты СПбГАСУ. В СПбГУ «Комсомолке» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но сказали, что «тема для университета болезненная». Тем не менее во всех университетах коронавирус не избавит студентов от необходимости сдавать зачеты и экзамены. Чтобы ученики из Китая не отставали от остальных, их перевели на дистанционное обучение.

У учащихся ежедневно измеряют температуру. Фото предоставлено пресс-службой университета Герцена

ОТЕЛИ НАЧНУТ СНИЖАТЬ ЦЕНЫ?

Что касается туристов, то по ним, пожалуй, больше всех тоскуют отельеры, хотя сор из избы они стараются пока не выносить.

- В Петербурге нет гостиниц, рассчитанных исключительно на китайских граждан, и посчитать ущерб довольно сложно, ведь этот поток исчез совсем недавно, - отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров на Северо-Западе Леонид Гарбар.

Однако, по словам источника «КП» в туристической отрасли, на самом деле все не так гладко. Некоторые отели, активно принимавшие китайских туристов, готовятся резко снизить цены на номера. Гостиницам нужно привлечь хоть каких-то постояльцев, потому что финансовые потери уже слишком велики. Так, в одной из них после закрытия границы с Китаем ежедневно снимают бронь как минимум семь групп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761244" frameborder="0"></iframe> В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

Какие суммы уносит с собой эпидемия, подсчитать несложно: одна группа - это двадцать туристов плюс сопровождающий. Туристы, как правило, живут в двухместных номерах, которые стоят примерно 3500 рублей за сутки. Сопровождающий - в одноместном за 4100. Если предположить, что все эти ребята приехали хотя бы на неделю, отель мог бы заработать 1 915 900 рублей.

О существенных потерях говорят и в городском правительстве.

- Сегодня речь идет о миллионах, но бизнес это не подтверждает. Будем ждать отчетов по налогам - они покажут, каковы потери , - подчеркнула заместитель председателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759331" frameborder="0"></iframe> Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса.

ЦИФРЫ

9,1 миллиона туристов посетили Петербург в 2019 году.

1,3 миллиона из них - это граждане Китая (больше всех среди иностранцев).

70 млрд рублей потратили в Северной столице гости из Поднебесной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762042" frameborder="0"></iframe> Мистическая загадка коронавируса.Обозреватель «КП» Евгений Черных развеял миф о «секретном оружии тайных правителей мира»

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