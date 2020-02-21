У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не нашли коронавирус

В Санкт-Петербурге решилась судьба 32-летней беглянки из Боткинской больницы Аллы Ильиной. Женщина стала известна после того, как первой сбежала из-под коронавирусного карантина. Изначально Аллу доставили в больницу после того, как она, вернувшись из китайской провинции Хайнань, обратилась к врачу с жалобой на больное горло. На карантине в Боткинской больнице Ильина провела один день. На второй она замкнула провода в электронном замке и сбежала домой.

Вслед за Аллой Ильиной Боткинскую больницу самовольно покинули еще трое пациентов. Двое из них вернулись на карантин сами. Саму же Аллу и еще одну пациентку - 32-летнюю Анну Рыбакову - пришлось доставлять в медучреждение через суд.

Женщину поместили на карантин принудительноФото: Артем КИЛЬКИН

После побега четырех пациентов в Петербурге последовал скандал. Комитет по здравоохранению уволил главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева. В интервью "КП-Петербург" он заявил, что не считает себя виновным. Причины увольнения он называть не стал.

И вот теперь прояснилась судьба самой Аллы Ильиной. Женщина уже сегодня, 21 февраля, должна вернуться домой.

Коронавирус у Аллы не подтвердилсяФото: Артем КИЛЬКИН

- 20 февраля управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу получены результаты лабораторного исследования из центра ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" материалов пациентки на наличие нового коронавируса 2019-nCoV, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. - Результат отрицательный.

К слову, после получения анализов беглянки выдохнули и несколько десятков журналистов, которые присутствовали на заседании суда, где Алла, как и все остальные, были без масок. Без средств защиты на заседание пришли и представители Роспотребнадзора с прокурором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761380" frameborder="0"></iframe> Сбежавшая из карантина петербурженка возвращена в больницу по решению суда.Алла Ильина с подозрением на коронавирус возвращена в медучреждение

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