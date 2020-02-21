2020-02-21T11:44:09+03:00
Общество

У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не нашли коронавирус

Аллу Ильину, которую суд поместил под карантин принудительно, отпускают домой [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ильина возвращается домойИльина возвращается домойФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге решилась судьба 32-летней беглянки из Боткинской больницы Аллы Ильиной. Женщина стала известна после того, как первой сбежала из-под коронавирусного карантина. Изначально Аллу доставили в больницу после того, как она, вернувшись из китайской провинции Хайнань, обратилась к врачу с жалобой на больное горло. На карантине в Боткинской больнице Ильина провела один день. На второй она замкнула провода в электронном замке и сбежала домой.

Вслед за Аллой Ильиной Боткинскую больницу самовольно покинули еще трое пациентов. Двое из них вернулись на карантин сами. Саму же Аллу и еще одну пациентку - 32-летнюю Анну Рыбакову - пришлось доставлять в медучреждение через суд.

Женщину поместили на карантин принудительно Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщину поместили на карантин принудительноФото: Артем КИЛЬКИН

После побега четырех пациентов в Петербурге последовал скандал. Комитет по здравоохранению уволил главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева. В интервью "КП-Петербург" он заявил, что не считает себя виновным. Причины увольнения он называть не стал.

И вот теперь прояснилась судьба самой Аллы Ильиной. Женщина уже сегодня, 21 февраля, должна вернуться домой.

Коронавирус у Аллы не подтвердился Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус у Аллы не подтвердилсяФото: Артем КИЛЬКИН

- 20 февраля управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу получены результаты лабораторного исследования из центра ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" материалов пациентки на наличие нового коронавируса 2019-nCoV, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. - Результат отрицательный.

К слову, после получения анализов беглянки выдохнули и несколько десятков журналистов, которые присутствовали на заседании суда, где Алла, как и все остальные, были без масок. Без средств защиты на заседание пришли и представители Роспотребнадзора с прокурором.

Сбежавшая из карантина петербурженка возвращена в больницу по решению суда.Алла Ильина с подозрением на коронавирус возвращена в медучреждение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Теперь Алла Ильина ляжет в изолятор минимум до 19 февраля (подробности)

«Жертва» коронавируса: В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы, откуда из карантина сбежали пациенты

Решение о расторжении трудового договора с Алексеем Яковлевым приняли в городском Комитете по здравоохранению (подробности)

«Полтора миллиарда долгов не моя беда»: Главврач Боткинской больницы не жалеет о своем увольнении

Алексей Яковлев рассказал «КП» о непрекращающихся проверках, недостаточном финансировании и планах на будущее (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы
На Кировском заводе упавший лифт насмерть придавил человека
В Петербурге нашли мертвой 5-летней девочку, которая жила у опекунов
Таможенники нашли поддельные Adidas и Burberry на 11 миллионов рублей
В Петербурге жена спустя 30 лет решила объявить в розыск своего пропавшего мужа
Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ
Столичный блогер Илья Варламов поиздевался над Шушарами
Средняя зарплата бюджетников в Ленобласти увеличилась до 45 тысяч рублей
В Петербурге ухажер расстрелял свою возлюбленную, которая его бросила
В мае изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»
В Петербурге заместителя главврача онкодиспансера ограбили на шесть миллионов рублей
В Петербурге и Ленобласти метеорологи объявили желтый уровень опасности
Следком возбудил дело из-за падения потолка на спящего школьника
За поход в магазин с поддельной 5-тысячной петербуржец получил год тюрьмы условно
В Ленобласти беременную женщину с угрозой преждевременных родов эвакуировали в больницу вертолетом
Два человека погибли на трассе Петербург-Матокса в Ленобласти
Жителей Петербурга ждет гололедица и снег с дождем
Свадьба молодоженов в возрасте 95 и 77 лет прошла в Ленобласти