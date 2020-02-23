«Красный» уровень опасности: Шквальный ветер повалил деревья и рекламные щиты в Петербурге

Сильный, шквальный ветер с вечера 22 до самого утра 23 февраля бушевал в Петербурге. В связи с этим в городе даже был объявлен «красный» уровень погодной опасности, ведь порывы урагана сметали на своем пути деревья, валя их со скоростью 17-22 метров в секунду, а порой и 25-28. Так, минувшей ночью множество автомобилей пострадало от встречи с упавшими стволами и рекламными щитами. Последствиями стихии петербуржцы поделились в соцсетях.

- У дома 133, корпус 2, по Савушкина рекламный стенд прикрыл ВАЗ от ветра, - шутливо заметил пользователь сети.

Конструкция рухнула не маленькая. Бетонное основание не смогло противостоять ветру и лихо оторвалось от земли. Сам щит придавил автомобиль и еще перекрыл полосу движения на дороге.

Автомобилям на проспекте Культуры не повезлоФото: СОЦСЕТИ

«Встретились» припаркованные автомобили с упавшим деревом во дворе дома 24, корпус 1, на проспекте Культуры. Также у Ярославских бань на «Удельной» не повезло стоящему Porshe.

На Удельной придавило PorsheФото: СОЦСЕТИ

А вот во дворе дома 76 проспекта Ветеранов дерево промахнулось и только ветками немного «потрогало» стоящие автомобили. Зато ствол полностью перекрыл проезд.

Ветер промахнулсяФото: СОЦСЕТИ

По утру, когда ветер уже начал постепенно стихать, несколько сильных порывов залетело на Ключевую улицу, столкнув дорожный знак прямо на лобовое стекло припаркованного Nissan.

Знак "прихлопнул" лобовое стеклоФото: СОЦСЕТИ

Благо, из-за непогоды никто из людей не пострадал. Но, напомним, что днем 23 февраля «красный» уровень опасности понизится до «оранжевого». Однако это не говорит о том, что можно расслабиться и забыть о безопасности. Последний раз, 17 февраля, шторм повалил более 150 деревьев, а также подтопил улице в городе.