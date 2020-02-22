2020-02-22T17:54:26+03:00
Происшествия

Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности в Петербурге и Ленобласти

С вечера 22 до утра 23 февраля угроза для жизни крайне высока
Петр КИБЕР
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В Петербурге и Ленобласти объявлен "красный" уровень угрозы. Фото: Гидрометцентр РоссииВ Петербурге и Ленобласти объявлен "красный" уровень угрозы. Фото: Гидрометцентр России
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Самый высокий, «красный», уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявил Гидрометцентр России. С вечера 22 до утра 23 февраля разгулявшаяся стихия будет нести реальную угрозу здоровью и жизни людей. Выходить из дома в такие моменты не рекомендуется о слова «совсем».

- 23 февраля на территории Ленинградской области ночью сильные осадки, ночью и утром ожидаются порывы ветра 17-22 метров в секунду, в прибрежных районах 25-28 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с, - сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

С таким же предупреждением к местным жителям обращается и пресс-служба петербургского МЧС. Спасатели советуют лишний раз не выходить на улицу. При нахождении вне дома следует обходить стороной деревья, рекламные щиты, дорожные указатели и знаки - все, что в силах повалить штормовой ветер. Также опасно ходить вдоль зданий, с которых может сдуть части кровли и вещи, оставленные на балконах.

Хозяевам квартир эти самые вещи необходимо убрать, а в доме закрыть окна и двери.

Машину лучше поставить в гараж или на открытое пространство подальше от деревьев. И ни в коем случае при шторме нельзя ходить в лес или отправляться на лодке по реке и тем более заливу, - предостерегают специалисты МЧС.

Прошлый раз ветер ломал деревья как спички.

Прошлый раз ветер ломал деревья как спички.

В самом Гидрометцентре уточняют, что «красный» уровень, при котором «погода очень опасна, имеется вероятность крупных разрушений и катастроф», будет действовать в городе и области с 21:00 22 февраля до 9:00 23 февраля.

После этого уровень понизится до «оранжевого», который продержится до часу дня. Напомним, что прошлый раз, 17 февраля, когда был объявлен «оранжевый» уровень угрозы, в Петербурге и Ленобласти штормовой ветер повалил больше 150 деревьев. Не устояли и декорации фильма, который снимал в Кронштадте режиссер Тимур Бекмамбетов. А пришедший со штормом дождь подтопил улицы в Мурино и залил водой ТЦ «Континент» на Байконурской улице.

Что будет при «красном», петербуржцы узнают уже скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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