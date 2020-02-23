Серфер прокатился по затопленному лесу возле Финского залива

Сильный ветер, волны, затопленное побережье Финского залива. Погода совсем не для прогулок и развлечений. Однако не для истинных любителей экстрима. Петербургский серфер Денис Зинчук использовал непогоду по полной, чтобы заняться своим любимым видом спорта. В субботу, 22 февраля, мужчина отправился на северное побережье, чтобы поймать волну не просто в заливе, а в затопленном лесу.

Непогода не преграда для настоящего любителя экстримаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В поисках нового спота инспектировал северное побережье Финского залива. Нового пока не нашел, пришлось кататься на споте «Барс», - рассказал экстремал на своей странице «ВКонтакте». - Большой подъем воды, до 1 метра, изменил обычный характер спота - волны были маленькие и ломались у берега. Зато было весело вкатывать их уже в лесу.

Как и стоящие на пути елкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спортсмен опубликовал в соцсети видео, на котором он маневрирует между деревьями и скользит через кусты. Такое необычное развлечение в Северной столице в новинку.

Отметим, что потопы редко когда расстраивают петербуржцев. Даже наоборот, заставляют их заниматься спортом. Так, минувшим летом 2019 года еще один экстремал прокатился на вейкборде по затопленным улицам города.

Экстремал устроил серфинг в затопленном лесу на берегу Финского залива .

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