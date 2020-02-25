2020-02-25T10:29:20+03:00
Общество

В 2019 году в Петербурге 27 человек погибли на рабочем месте

Чаще всего несчастные случаи происходят на обрабатывающих производствах, в строительстве и на транспорте
Маргарита РЕПИНА
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Тему безопасности и охраны труда подробно обсудят на IV Санкт-Петербургском международном форуме труда.Тему безопасности и охраны труда подробно обсудят на IV Санкт-Петербургском международном форуме труда.
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В 2019 году на петербургских предприятиях по причинам, связанным с производством, погибло 27 человек (предварительные данные Комитета по труду и занятости населения). Это число значительно снизилось по сравнению с 2018 годом. Тогда количество трагических случаев достигло 43.

В то же время число пострадавших с тяжелыми травмами увеличилось на 3%. В 2019 году комитет зафиксировал 128 таких случаев. (В 2018 году было 124). В том числе среди пострадавших 16 женщин и 112 мужчины. Большинство (124) — граждане России.

Общее число зарегистрированных извещений о несчастных случаях на производстве в 2019 году осталось на прежнем уровне. В комитете есть информация о 236 таких инцидентах. Тогда как в 2018 году их было 233.

Чаще всего несчастные случаи происходят на обрабатывающих производствах, в строительстве и на транспорте. Самая распространенная причина получения травм — падение, в том числе с высоты собственного роста (например, при спуске с лестницы). Реже причиной травмирования становится оборудование.

При этом большинство расследований обстоятельств несчастных случаев приводят к выводам о неудовлетворительной организации производства работ. К трагедиям приводят: отсутствие страховки во время высотных работ или средств индивидуальной защиты на производстве, допуск работников без обучения охране труда, непроведение медицинских осмотров, нарушения технологического процесса.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ТРАВМООПАСНАЯ ОТРАСЛЬ

По данным Петростата, в число наиболее травмоопасных отраслей для работы входит здравоохранение. 15% получивших травмы на рабочих местах в 2018 году работали именно в этой сфере.

- В ряде случаев травмы в здравоохранении связаны с неправомерными действиями третьих лиц. Например, скорая помощь выезжает с целью помощи пострадавшим, но врачи наталкиваются на противоправные действия родственников или окружающих. В результате сами медицинские работники получают травмы, — объясняет главный специалист отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда управления труда и социального партнерства Александр Агапкин.

Тем не менее следует учитывать, что статистика Петростата не показывает картину травматизма целиком. Она не учитывает данные о происшествиях в малом и микробизнесе.

Тема безопасности и охраны труда будет подробно обсуждаться на IV Санкт-Петербургском международном форуме труда, который пройдет в КВЦ «Экспофорум» уже 27-28 февраля. Участники и гости направления будут обсуждать лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, новые подходы по внедрению эффективных средств защиты, влияние на создание безопасных условий труда современной нормативно-правовой базы. Также среди тем форума: производительность труда, социальные вызовы и модели регулирования, трудовая миграция и миграционная политика, HR-технологии, человеческий капитал и открытое образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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