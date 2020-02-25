Из-за стриптиза в морге заведующего Бюро судмедэкспертизы Петербурга отстранили от работы

Праздничная вечеринка по случаю 23 февраля в петербургском Бюро судебно-медицинской экспертизы стала громким скандалом. Руководство городского Комитета по здравоохранению не оценило стриптиз по соседству с трупами и отстранило от работы заведующего.

- В связи с информацией о событиях, проводится проверка. Из служебной командировки в досрочно отозван начальник Бюро. Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей заведующего на время проверки, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Уже установлено, что разрешений на проведение мероприятий никто не давал. Не оформлялись пропуски на присутствие посторонних людей (речь идет о двух стриптизершах) служебных помещениях. Разрешений вести фото- и видеосъемку представления ни у кого из присутствующих не было.

Оригинальное поздравление не оценили в Комздраве. Фото: кадр с видео / Фонтанка.ру

Судебно-медицинскому эксперту, которая провела в ординаторскую стриптизерш, влепили выговор. А две лаборантки-медсестры, которые, по некоторым данным и были организаторами празденства, уже написали заявление об увольнении по собственному желанию.

Досталось на орехи и охранному предприятию, которое осуществляет пропускной режим на объекте, его деятельность также будут проверять.

А еще в Комздраве пообещали провести воспитательно-разъяснительную работу с сотрудниками Бюро судмедэкспертизы.

- Работников Бюро отличает высокое чувство долга и профессионализм, а празднование Дня защитника Отечества является традицией коллектива, значительную часть которого составляют прошедшие службу в армии ветераны. Избранная форма поздравления и выбор места его проведения недопустимы, противоречат общепринятым этическим принципам, нормам Кодекса чести работника Бюро и являются проявлением непонимания своего долга и социальной ответственности, - подчеркивают в Комитете по здравоохранению.

Напомним, что скандал разгорелся 21 февраля, после того, как в СМИ появились кадры празднования из ординаторской Бюро судмедэкспертизы, расположенной по соседству с моргом. На торжество были приглашены две девушки стриптизерши, которые в ходе выступления сняли с себя всю одежду и лифчики, оставшись лишь в символических трусиках. Сотрудники Бюро радостно снимали происходящее на телефоны, видео с которых и попало в Интернет.