Три подхода к вкусному и полезному питанию

Основные принципы правильного питания, а также польза, которую можно от него получить, известны практически всем. Однако переход на полезную еду чаще всего дается c большим трудом. Причина, как правило, в неготовности лишать себя того самого, ни с чем несравнимого удовольствия, которое мы получаем от любимых блюд.

Чтобы переход к правильному питанию был не мучительным выбором, а началом нового, и очень приятного образа жизни, стоит ответственно подойти к решению этой задачи. Мы подготовили несколько простых и эффективных решений, которые помогут вам перейти на здоровое питание максимально комфортно. Вам останется лишь выбрать вариант, наиболее подходящий для вашего образа жизни.

Способ № 1: используйте пряности

Жареные и жирные блюда – главные враги правильного питания, и вместе с тем – основные лидеры гастрономических пристрастий большинства людей. И вместо того, чтобы просто исключить из рациона все привычные любимые лакомства, мы рекомендуем проявить фантазию и немного изменить подход к их приготовлению. Жарка на масле, добавление жирных подлив или соусов, большого количества соли – все это помогает сделать блюдо более вкусным, ярким и насыщенным. Однако, есть и другие, гораздо менее вредные способы украсить вкус мяса, овощей, круп и других продуктов, если они кажутся вам пресными.

Во-первых, дополняйте еду необычными специями, травами и натуральными соусами собственного приготовления. Переход к правильному питанию – лучшее время для знакомства с богатым миром всевозможных приправ. Копченая паприка и карри, свежий розмарин, имбирь, тимьян и лемонграсс, сальса, манговый чатни, клюквенный и медово-горчичный соус – эти и многие другие добавки позволят вам убедиться, что блюда, соответствующие всем канонам правильного питания, могут быть ароматными и поразительно вкусными.

Во-вторых, запекайте продукты в духовке. Птица, мясо, рыба, картофель, запеченные даже без капли масла, приобретают румяную корочку, получаются очень аппетитными, и при этом в несколько раз менее калорийными и вредными, чем жаренные на сковороде.

Конечно, эти методы приготовления могут подойти не всем. Запекание блюд в духовке и приготовление разнообразных маринадов и соусов занимает значительно больше времени, чем обычная жарка на сковороде. И далеко не у каждого есть возможность ежедневно тратить на готовку драгоценные часы. На этот случай у нас найдется еще пара советов.

Способ № 2: доверьтесь профессионалам

Сегодня за решением практически любой задачи можно обратиться к профессионалам. И подбор питания не исключение. Существует множество сервисов, способных за определенную плату взять на себя обязанность готовить вам блюда с учетом всех ваших пожеланий.

Службы доставки еды могут предложить готовые программы с рационом для похудения, поддержания и набора веса, программы, составленные по правилам популярных диет, и даже подбор меню по результатам вашего анализа ДНК. Преимущество этого способа – существенная экономия времени, благодаря отсутствию надобности покупать продукты и готовить.

Однако, пользоваться услугами сервисов доставки еды, особенно на постоянной основе – довольно дорогое удовольствие. Если вы ищете более бюджетный вариант, стоит обратить внимание на третий способ.

Способ № 3: обратитесь к технологиям

В ассортименте многих популярных брендов бытовой техники все чаще появляются устройства, позволяющие готовить здоровую пищу очень вкусно и максимально просто. С помощью современных грилей любой желающий всего за несколько минут сделает ароматные овощи-гриль и идеальное мясо, нежное внутри и поджаренное до румяной корочки снаружи. Аэрофритюрницы позволяют, не используя никаких дополнительных жиров, готовить хрустящий картофель фри, наггетсы и другие блюда, для жарки которых раньше требовалось огромное количество масла.

У ведущих мировых производителей техники можно встретить девайсы, сочетающие в компактном корпусе возможности сразу нескольких приборов. Одно из таких устройств – аэрогриль-мультипечь RAG-247, новинка от REDMOND.

Фото предоставлено компанией REDMOND.

Универсальная мультипечь RAG-247 может выполнять функции трех разных приборов: гриля, аэрофритюрницы и духовки. Следовательно, с ее помощью вы также сможете сделать и сочные стейки, и настоящий картофель фри с наггетсами, и практически любые запеченные блюда: омлет, творожную запеканку, лазанью, жаркое.

Мультипечь REDMOND готовит еду с использованием технологии конвективной обработки Turbo Cycle. В процессе приготовления в камере прибора непрерывно циркулирует мощный поток горячего воздуха, он равномерно прогревает ингредиенты по всему объему как снаружи, так и изнутри. Картофель, приготовленный в мультипечи, получается золотистым и хрустящим даже без добавления масла. Мясо и птица приобретают аппетитную корочку, благодаря которой все соки остаются внутри продукта.

Блюда в мультипечи запекаются в перфорированном контейнере: в процессе приготовления из продуктов вытапливается лишний жир, а также искусственные вредные добавки, которыми недобросовестные производители могут наполнить мясо и птицу для увеличения объема или продления срока годности. В продуктах снижается содержание жира и остаются только натуральные соки!

Кроме того, технология Turbo Cycle значительно сокращает время приготовления большинства блюд. Например, в мультипечи куриные крылышки будут готовы за 15 минут, а мясо по-французски полностью пропечется за 20 минут, что в 2-3 раза быстрее, чем в духовом шкафу. Когда мультипечь закончит работу, она автоматически отключится – овощи и выпечка не подгорят, мясо не пересушится и останется сочным, даже если вы забудете вовремя достать блюдо.

Наслаждайтесь любимыми блюдами вместе с аэрогрилем-мультипечью REDMOND RAG-247. И ваш переход на правильное питание будет максимально комфортным, приятным и вкусным!