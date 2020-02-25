«С этим надо дома сидеть»: Двум мамочкам запретили кормить малышей грудью в Эрмитаже

В России разгорелся очередной скандал из-за кормления грудью в музеях. Петербурженка Эрика Парфенова на своей странице ВКонтакте пожаловалась на поведение смотрителей Эрмитажа. Женщина уверяет: сотрудники музея нагрубили ей и ее подруге за кормление детей грудью. Все случилось, когда молодые мамы прогуливались по временной выставке искусства древней Ассирии вместе со своими малышами и решили найти укромное место, чтобы покормить малышей.

«В зале нашелся уютный уголок, пара скамеек в приглушенном свете — ура, здесь мы не помешаем другим посетителям, нас даже не видно. Мы повернулись к залу спиной, чтобы наверняка. Вдруг подошла наблюдательница, сообщив, что мы выбрали неподходящее место для грудного вскармливания», - пишет женщина в своем посте.

Дальше, по словам Эрики, они с подругой извинились и спросили смотрителей, где можно в следующий раз покормить ребенка, на что получили весьма резкий ответ.

«Одна из женщин сказала: «А куда вы пришли с этим?» - она развела руками, указывая на детей - «С этим надо дома сидеть». А другая добавила: «Зон для кормления в Эрмитаже нет, хотите есть - идите в кафе!», - делится Эрика со своими подписчиками.

Отношение музейных работников сильно возмутило молодую мать.

- Почему сотрудники музея общаются со мной так, будто я пришла не с ребенком, а с проказой? – говорит мамочка.

Однако, как Эрика поясняет дальше, благодаря тому, что она была с подругой, к ситуации удалось отнестись с юмором, но желание находиться в музее вмиг ушло, и женщины покинули Эрмитаж.

На крик души молодой матери представители музея ответили в комментариях.

- Нам очень жаль, что смотрители повели себя таким образом. Ранее мы уже проводили для смотрителей инструктаж по работе с посетителями с детьми. Нам очень важно, чтобы пребывание в музее было комфортным для всех и чтобы Эрмитаж становился гостеприимней, - сообщается с официального аккаунта музея.

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