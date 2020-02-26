ВТБ перевел 70% отделений в Санкт-Петербурге на безбумажную технологию

ВТБ увеличил число офисов с обслуживанием на основе безбумажной технологии в Санкт-Петербурге до 70 точек продаж. До конца марта цифровой формат подписания документов станет доступен клиентам.

Новая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. На данный момент с ее помощью доступно около 70% банковских услуг: все основные операции по кредитам, кредитным и дебетовым картам, счетам и другие. В 2020 году банк планирует расширять применение безбумажной технологии, в том числе на платежи и переводы.

При обслуживании в безбумажном формате сотрудник банка оформляет услугу и формирует электронный документ, а клиент подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все документы хранятся в специальном разделе ВТБ-онлайн и доступны клиенту в любое время. По новой технологии в стране в настоящее время работают более 800 офисов ВТБ.

- Создание удобной цифровой среды в банковских отделениях – стратегическая задача ВТБ, - отмечает руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц. - Мы видим большие перспективы в развитии безбумажной технологии для повышения эффективности бизнес-процессов, оптимизации затрат и улучшения клиентского опыта и планируем до конца первого квартала тиражировать сервис на всю сеть.

Сегодня региональная сеть отделений ВТБ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области насчитывает более 100 точек продаж.