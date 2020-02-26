В Эрмитаже высказались о кормлении грудью младенцев в музее

Не вполне культурный скандал разгорелся на днях в Эрмитаже. Одна из посетительниц пожаловалась, что смотрительницы запретили ей и ее подруге кормить малышей грудью в стенах музея. Все случилось, когда молодые мамы вместе со своими младенцами прогуливались по временной выставке искусства древней Ассирии.

- В зале нашелся уютный уголок, пара скамеек в приглушенном свете - ура, здесь мы не помешаем другим посетителям, нас даже не видно. Мы повернулись к залу спиной, чтобы наверняка. Вдруг подошла наблюдательница, сообщив, что мы выбрали неподходящее место для грудного вскармливания, - рассказала Эрика.

На вопрос молодой мамы, где в следующий раз можно уединиться с малышом, работницы музея ответили весьма грубо: «С этим надо дома сидеть! Если хотите есть – идите в кафе!».

Женщина не стала вступать в споры, и просто ушла из музея.

- В Эрмитаже нет комнаты матери и ребенка, мы их не видели и сотрудники ничего о них не сказали. Пеленальный столик был в туалете, но там нет стула. Да к тому же это вовсе не подходящее место между мужской и женской уборной. Кормить малыша, сидя на крышке унитаза? Пока в туалет стоит огромная очередь? Я не буду этого делать, - говорит Эрика.

По словам молодой матери, в других общественных местах подобных проблем у нее не возникало.

- Однажды мы долго гуляли, малыш проснулся прямо в вагоне метро и захотел есть. Вышла на станции, покормила, поехала дальше – все в порядке, - делится Эрика. – После Эрмитажа была в музее Эрарта – там тоже нет специальной комнаты, но все отнеслись к ситуации с пониманием.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Эрмитажа: «У нас это не запрещено!»

- На территории музея не запрещено кормить грудью, хотя специальных мест для этого не предусмотрено. Мы постоянно проводим инструктаж для наших смотрителей и отмечаем, что матери могут кормить детей в нашем музее.

ВОПРОС ДНЯ

Допустимо ли кормить малышей грудью в общественных местах?

Василий ГЕРЕЛЛО, оперный певец:

- Господи, вы возьмите картины великих гениев. Например, «Мадонна с младенцем». Если показывать процесс кормления недопустимо, тогда нужно снимать все картины в Лувре, Эрмитаже. Чем больше мамочек кормит малышей грудью – тем больше у нас будет здоровых детей, а не тех, кто растет на «химии».

Наталья ПУНЧЕНКО, психолог:

- Кормить ребенка грудью – это святое дело. Но, мне кажется, что это можно сделать до посещения общественного места и после. Точно не на глазах у изумленной публики, даже прикрывшись милк-снудом. Кормление младенца, бесспорно, красивый момент, но весьма интимный.

Николай ВАЛУЕВ, экс-боксер, депутат Госдумы:

- Ребенок просит есть – это естественно. Администрации Эрмитажа необходимо подумать о таких мамочках, и обустроить для них комнату. Им же нужно не так много места, чтобы покормить малыша. Даже учитывая стоимость квадратного метра в Петербурге, думаю, Эрмитаж может себе такое позволить.

Марина ЗЕЗКОВА, «Учитель года-2019» в Петербурге:

- Таких скандалов на самом деле было не два и даже не три. Мы периодически сталкиваемся с подобной проблемой. Я, как мама маленького ребенка, могу сказать, что оптимальным решением было бы создание в общественных местах специальных комнат для кормления грудью. Но я понимаю, что это сложно, и поэтому советую молодым мамочкам этого не делать - все-таки наше общество пока еще не готово к такому уровню свободы.

Билли НОВИК, основатель группы Billy’s Band:

- Мы должны поддерживать материнство. А кормление грудью – залог здоровья малыша. Есть специальные платки, которыми можно накрываться, чтобы не смущать окружающих, но многие мамочки стесняются кормить даже с их помощью. Поэтому надо создавать во всех общественных местах уголки кормящей матери и усилить контроль над тем, чтобы такие комнаты действительно были.

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