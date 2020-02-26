2020-02-26T19:23:01+03:00
Общество

В Эрмитаже высказались о кормлении грудью младенцев в музее

После скандала за мамочек вступились и некоторые известные личности
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Эрмитаже прокомментировали скандал с кормлением грудью в музее.В Эрмитаже прокомментировали скандал с кормлением грудью в музее.
Изменить размер текста:

Не вполне культурный скандал разгорелся на днях в Эрмитаже. Одна из посетительниц пожаловалась, что смотрительницы запретили ей и ее подруге кормить малышей грудью в стенах музея. Все случилось, когда молодые мамы вместе со своими младенцами прогуливались по временной выставке искусства древней Ассирии.

- В зале нашелся уютный уголок, пара скамеек в приглушенном свете - ура, здесь мы не помешаем другим посетителям, нас даже не видно. Мы повернулись к залу спиной, чтобы наверняка. Вдруг подошла наблюдательница, сообщив, что мы выбрали неподходящее место для грудного вскармливания, - рассказала Эрика.

На вопрос молодой мамы, где в следующий раз можно уединиться с малышом, работницы музея ответили весьма грубо: «С этим надо дома сидеть! Если хотите есть – идите в кафе!».

Женщина не стала вступать в споры, и просто ушла из музея.

- В Эрмитаже нет комнаты матери и ребенка, мы их не видели и сотрудники ничего о них не сказали. Пеленальный столик был в туалете, но там нет стула. Да к тому же это вовсе не подходящее место между мужской и женской уборной. Кормить малыша, сидя на крышке унитаза? Пока в туалет стоит огромная очередь? Я не буду этого делать, - говорит Эрика.

По словам молодой матери, в других общественных местах подобных проблем у нее не возникало.

- Однажды мы долго гуляли, малыш проснулся прямо в вагоне метро и захотел есть. Вышла на станции, покормила, поехала дальше – все в порядке, - делится Эрика. – После Эрмитажа была в музее Эрарта – там тоже нет специальной комнаты, но все отнеслись к ситуации с пониманием.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Эрмитажа: «У нас это не запрещено!»

- На территории музея не запрещено кормить грудью, хотя специальных мест для этого не предусмотрено. Мы постоянно проводим инструктаж для наших смотрителей и отмечаем, что матери могут кормить детей в нашем музее.

ВОПРОС ДНЯ

Допустимо ли кормить малышей грудью в общественных местах?

Василий ГЕРЕЛЛО, оперный певец:

- Господи, вы возьмите картины великих гениев. Например, «Мадонна с младенцем». Если показывать процесс кормления недопустимо, тогда нужно снимать все картины в Лувре, Эрмитаже. Чем больше мамочек кормит малышей грудью – тем больше у нас будет здоровых детей, а не тех, кто растет на «химии».

Наталья ПУНЧЕНКО, психолог:

- Кормить ребенка грудью – это святое дело. Но, мне кажется, что это можно сделать до посещения общественного места и после. Точно не на глазах у изумленной публики, даже прикрывшись милк-снудом. Кормление младенца, бесспорно, красивый момент, но весьма интимный.

Николай ВАЛУЕВ, экс-боксер, депутат Госдумы:

- Ребенок просит есть – это естественно. Администрации Эрмитажа необходимо подумать о таких мамочках, и обустроить для них комнату. Им же нужно не так много места, чтобы покормить малыша. Даже учитывая стоимость квадратного метра в Петербурге, думаю, Эрмитаж может себе такое позволить.

Марина ЗЕЗКОВА, «Учитель года-2019» в Петербурге:

- Таких скандалов на самом деле было не два и даже не три. Мы периодически сталкиваемся с подобной проблемой. Я, как мама маленького ребенка, могу сказать, что оптимальным решением было бы создание в общественных местах специальных комнат для кормления грудью. Но я понимаю, что это сложно, и поэтому советую молодым мамочкам этого не делать - все-таки наше общество пока еще не готово к такому уровню свободы.

Билли НОВИК, основатель группы Billy’s Band:

- Мы должны поддерживать материнство. А кормление грудью – залог здоровья малыша. Есть специальные платки, которыми можно накрываться, чтобы не смущать окружающих, но многие мамочки стесняются кормить даже с их помощью. Поэтому надо создавать во всех общественных местах уголки кормящей матери и усилить контроль над тем, чтобы такие комнаты действительно были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичка, которую выгнали из Третьяковки за кормление грудью ребенка: Я не делала из процесса перформанс

Молодая мама подняла острый вопрос в соцсетях, а представители галереи уже признали свою ошибку (подробности)

«Это не очень эстетично»: В Карелии мать, кормящую ребенка грудью, выгнали с заседания за неуважение к суду

По словам женщины, сотрудница прокуратура смотрела на ее малыша с "отвращением" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Новости 24
Скульптуры, стоявшие у СКК, отправили на временное хранение
С 1 по 30 апреля дороги в Ленобласти закроют для большегрузов
Суд отказал в повышении компенсации спортсменке, сломавшей позвоночник на Олимпиаде в Сочи
Пассажир, которому не дали зарядку для телефона, устроил дебош на рейсе Москва-Петербург
Система VAR будет работать на матче «Зенита» с «Локомотивом»
Экспонаты из Кунтскамеры покажут в Британском музее
Жители Соснового Бора жалуются на агрессивную стаю собак, нападающих на людей
После смертельного ДТП в Купчино завели уголовное дело
Машина вылетела на тротуар во время массовой аварии в Красносельском районе
В Петербурге сожгли две тонны сыра и масла
В Петербурге предложили лечить гиперактивность у собак с помощью искусственного интеллекта
Ночью в Ленобласти ударит 13-градусный мороз
Петербуржца, уехавшего на дачу праздновать 23 февраля, нашли мертвым в канаве
Новым детским омбудсменом Петербурга стала Анна Митянина
Экс-замглавы Калининского района подозревается в получении взятки
В Карелии уволили гендиректора аэропорта который разрешил сбросить «Гелендваген» с вертолета
Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге
В Ленобласти украли мазут на 30 миллионов рублей
В гараже у бизнесмена нашли легендарную трехлинейку Мосина со спиленным номером и 322 патрона к ней
Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти
Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Софию возобновятся 18 апреля
Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье