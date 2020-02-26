Компания Билайн за два года удвоила сеть 4G

Билайн продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных. В 2018 году компания реализовала самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G, в 2019 году темп увеличился еще на 30%.

- За последние два года трафик в сети 4G вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, а за два года нагрузка на сеть 4G увеличилась в четыре раза, - отметили в компании.

Удвоив сеть 4G, Билайн дал клиентам возможность больше использовать мобильный интернет и заранее подготовил техническую инфраструктуру к очередному витку роста трафика.

- Учитывая потребности клиентов, Билайн провел масштабную модернизацию сети в Санкт-Петербурге, - рассказали представители сотового оператора. - На данный момент обновлено 90% всего оборудования в городе и области, построено более 1000 новых базовых станций LTE, а также 1000 новых станций второго и третьего поколения.

В 2020 году оператор развернет в Петербурге новую программу строительства сети «Суперcити». Она рассчитана на два года и включает в себя проект покрытия оставшихся «белых пятен» в труднодоступных местах и значительное увеличение емкости сети и подготовку инфраструктуры к внедрению новых технологий.