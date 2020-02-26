2020-02-26T18:25:56+03:00
Общество

«Чистые Игры» организуют стажировку для иностранцев

Она пройдет в Петербурге с 23 по 26 апреля
Маргарита РЕПИНА
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"Чистые игры" в Петербурге. Фото: организаторы."Чистые игры" в Петербурге. Фото: организаторы.
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Экологический проект «Чистые Игры» открывает набор на стажировку. В первую очередь приоритет за жителями Балтийского региона, однако организаторы готовы рассмотреть и участников из других стран. Стажировка пройдет с 23 по 26 апреля в Петербурге.

За время существования проекта игры проходили уже в 17 странах. 19 сентября 2020 года состоится международный турнир Кубок Чистоты Балтийского моря. Для его координации создаётся резерв организаторов.

- В прошлом году мы провели тестовую стажировку. У нас было 10 иностранцев. В итоге они провели четыре игры в своих странах. Это хороший результат. Я считаю, что подобный обмен опытом очень полезен. Мы видим, что наш проект может быть востребован за границей, главной хорошо рассказать и показать, как у нас это устроено, — говорит основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

Чтобы подать заявку на стажировку следует заполнить форму по ссылке http://balticcleancup.com/#registration. Организаторы предупреждают, что желающим следует поторопиться. Количество мест ограничено.

«Чистые Игры» оплачивают проживание и трёхразовое питание. Также организуют практическую, теоретическую и культурную программу.

За пять лет «Чистые Игры» стали не просто образовательным проектом, но и большим сообществом экоактивистов, которые общаются между собой, делятся опытом, встречаются на форумах. Совместными усилиями сообщество пытается решить проблемы загрязнения окружающей среды и привлечь широкую общественность к вопросам экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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