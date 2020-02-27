2020-02-27T14:20:19+03:00
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НИИ детской онкологии в Санкт-Петербурге впервые стал участником программы «Мир без слез»

Клиника получила сертификат на покупку необходимых реагентов для лаборатории тканевого типирования
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Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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В НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова впервые прошла акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». Для пациентов клиники было подготовлено представление с участием Фили и Степашки - героев передачи «Спокойной ночи, малыши!», чтобы дети на время смогли отвлечься от лечебного процесса.

- Мы создали собственную базу данных доноров костного мозга, которая эффективно работает. У нас есть проблемы с приобретением реактивов, необходимых для проведения исследований, но сертификат банка ВТБ поможет активизировать это направление работы. Уверен, благотворительность сегодня - это показатель зрелости общества, - сказал директор института, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Борис Афанасьев.

В 2020 году акции «Мир без слез» пройдут в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 − в регионах. С момента запуска проекта в 2003 году более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

- Мы рады впервые видеть среди участников благотворительной программы ВТБ «Мир без слез» НИИ детской онкологии имени Раисы Горбачевой. Клиника является признанным лидером в области трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в России и за рубежом. Благотворительные средства, выделенные в рамках проекта, обеспечат проведение исследований по подбору примерно 60 пар реципиент-донор для выполнения тканевого типирования у детей со злокачественными заболеваниями, для которых трансплантация костного мозга является единственно возможным методом излечения, - отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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