«Я чувствовала себя лишней»: 16-летняя дочь Малафеева объяснила, почему сбежала из дома

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева объяснила, почему сбежала из дома. Ксении 3 декабря 2019 года исполнилось 16 лет, а девушка уже живет отдельно от родителей. Она активно пользуется социальными сетями, выставляет эпатажные, порой даже откровенные фотографии и видео, часто меняет внешность и делится сокровенными мыслями с подписчиками. В четверг, 27 февраля, дочь звезды футбола рассказала, что решила жить одна, потому что чувствовала себя в семье лишней.

- Последние годы мы с ними (родителями, прим.ред.) особо не общались. Деньги я зарабатывала сама. Была сама по себе, они сами по себе. У нас не было контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье, - призналась Ксения.

Еще до своего 16-летия Ксения ушла из дома и стала жить с парнемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом девушка отметила, что с отцом у нее всегда были хорошие отношения. Однако из-за его спортивной карьеры, постоянных отъездах, ей не хватало контакта и близости общения папы с дочкой.

- Папа более добрый, чем мама (Екатерина Малафеева, мачеха, прим.ред). Спокойный, мог всегда поговорить, договориться без всяких криков, - вспоминает Малафеева.

Также в своих откровениях Ксения признается, что порой ей бывает тяжело жить одной, так как надо заставлять себя все делать. Кроме того, она чаще стала вспоминать свою родную маму Марину, которая трагически погибла в автомобильной аварии 17 марта 2011 года, когда девочке было всего 7 лет.

По словам 16-летней девочки, в отцом у нее хорошие, но не близкие отношенияФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Мне очень хотелось бы, чтобы была родная мама. У меня такой возраст, когда только она может ответить на какие-то вопросы, - делится чувствами девушка.

После смерти Марины, Вячеслав Малафеев женился на Екатерине в декабре 2012 года. В 16-летие Ксении, она опубликовала пост, в котором поздравила девочку с днем рождения и посоветовала ей не спешить становиться взрослой.

- Цени свою семью - это бесценный дар. Семья, это важно и очень сложно, но счастливо жить одному невозможно, - написала Екатерина.

Впрочем, подписчики жены экс-футболиста молодую девочку не жалуют. В комментариях они высказывают много критики, называя ее «кошмаром» и «позором семьи». Другие же наоборот, считают, что поведение подростка – это упущение в воспитании.

- То во что превратилась эта девочка - это полная вина ее отца. Это конечно позор, позор, позор, - высказала мнение подписчица.

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