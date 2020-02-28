Цветы и гаджеты: рейтинг подарков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в феврале и марте

Эксперты изучили траты петербуржцев и жителей Ленинградской области в период Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Анализ собственных данных за 2019 год и начало 2020 показал, что жители региона предпочитают дарить цветы и гаджеты.

ПОДАРКИ ДО 1000 РУБЛЕЙ

цветы, косметика, книги, сувениры, кино

- 500 рублей Бюджетные подарки можно найти в книжных магазинах – здесь средний чек составляет 500 рублей. Для тех, кто следует принципу «Дорог не подарок, а внимание» подойдет вариант провести приятный вечер дома или сходить вместе в уютное кафе. Именно такой средний чек зафиксирован в феврале 2020 году в супермаркетах и местах общественного питания.

- 600 рублей Поход в кинотеатр на двоих обойдется в среднем в 500 рублей.

- 700 рублей – столько будет стоить покупка подарка в сувенирных магазинах.

- 900 рублей Самый популярный подарок к 8 марта – букет цветов, он может быть, как самостоятельным подарком, так и приятным дополнением. В марте цветы покупают на 60% чаще по сравнению с другими месяцами года. Альтернатива, которая будет хранить память дольше, – цветы и растения в горшках. Средний чек – 900 рублей. На такой же бюджет можно рассчитывать и при покупке игрушки.

- 1000 рублей С покупкой косметики и парфюмерии надо быть очень аккуратным, ее стоит покупать, если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения. Если не уверены и боитесь не угодить, лучше обойтись подарочным сертификатом. Средний чек в магазинах косметики составляет 1000 рублей.

ОТ 1000 ДО 5000 РУБЛЕЙ

подарочные сертификаты, барбершоп, театр, украшения, часы

- 1200 рублей Хотите, чтобы ваша вторая половина стала еще красивее – подарите поход в салон красоты или барбершоп. За услуги мастерам петербуржцы и жители области в среднем платят 1200 рублей.

- 1600 рублей На этот бюджет в магазинах для дома можно найти как полезные подарки, необходимые в быту, так и приятные вещи для интерьера.

- 1900 рублей Покупка аксессуаров к автомобилю может стать приятным сюрпризом для автовладельцев.

- 2000 рублей Покупая в подарок одежду или аксессуары, как и в случае с косметикой, надо быть уверенным, что вещь понравится и подойдет. Альтернатива – подарочный сертификат. Средний чек с начала года в магазинах одежды – 2000 рублей.

- 2300 рублей Отличный подарок для людей, увлекающихся спортом или ведущих здоровый образ жизни, можно купить в магазине спорттоваров – средняя стоимость покупки здесь 2300 рублей.

- 2500 рублей Поход в театр обойдется в среднем в 2500 рублей.

- 3400 рублей Одним из классических подарков являются украшения или часы. Средний чек в этой категории – 3400 рублей.

- 4700 рублей Современного человека трудно представить без телефона и различных гаджетов, к которым есть множество аксессуаров. Такой подарок, наверняка, станет полезным и приятным – средний чек – 4700.

ОТ 5000 РУБЛЕЙ

путешествия

Подарок не обязательно должен быть материально осязаемым – подарите впечатления и эмоции в виде путешествия!

- Средний чек проживания в отелях – 5000 рублей.

- Авиабилеты – 8800 рублей.

- Туристическая путевка обойдется в 9400 рублей.

* Партнерский материал