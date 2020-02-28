На здоровье: В Петербурге стартовала седьмая «Клиника года»

Health. Здароўе. Salud. Gesundheit. Terveys. Santé. Слово «здоровье» на разных языках звучит по-разному. Но во всех странах и во все времена это понятие наделяют одним и тем же смыслом - это действительно самое главное, что есть у человека. Здоровью посвящен и грандиозный проект «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» - «Клиника года».

Нашей «Клинике» в этом году исполняется семь лет. Возраст серьезный. И рост проекта налицо. Конкурс народного доверия медикам стартовал в городе на Неве в 2014 году, а сейчас это масштабный проект всероссийского значения, который проходит в двадцати регионах нашей страны. Его оценили и в Министерстве здравоохранения: за организацию «Клиники года» наш медиахолдинг удостоен благодарности.

На карте проекта «Клиника года» все больше точек, регионов, городов. Фото: Павлова Анастасия.

В чем же суть? Хороший медицинский центр, где с профессионализмом и теплотой относятся к пациентам, хорошего врача - мастера своего дела найти не так уж просто. Недаром один из самых популярных запросов в социальных сетях и на интернет-форумах - «посоветуйте, к какому доктору, в какую клинику обратиться».

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вывела эти рекомендации на новый уровень. Медицинским центрам и любимым врачам оценки в нашем конкурсе ставят сами пациенты. Впрочем, без мнения профессиональных экспертов тоже не обходится - они вручают специальную награду «За вклад в развитие медицины Петербурга». Таким образом мы вместе с вами и нашими специалистами выделяем лучших сразу по нескольким критериям.

НАВИГАТОР ПО ЗДОРОВЬЮ

Дорога в участники проекта открыта всем медицинским учреждениям Северной столицы - тем, которые готовы откровенно говорить о своей работе, делиться знаниями с петербуржцами и обмениваться опытом с коллегами. Среди участников седьмого сезона по традиции есть и многопрофильные «тяжеловесы», например, Военно-медицинская академия, Международный медицинский центр «СОГАЗ», городская больница святого великомученика Георгия. Но есть и клиники, сосредоточившиеся на определенном направлении медицины: Клиника позвоночника доктора Разумовского, Центр планирования семьи и репродукции, центр имплантации и ортодонтии «UniverStom» и так далее. Подробнее познакомиться со всеми участниками можно в соответствующем разделе нашего сайта.

Финал «Клиники года» проходит в преддверии Дня медика, поэтому мы стараемся превратить его в настоящий праздник для врачей.Фото: Андрей ГАШЕВ

Всего за время проведения конкурса «Клиника года» в Петербурге его участниками стало более пятидесяти медицинских учреждений города. Многие из них приходят на проект по несколько раз, признаваясь, что конкурс «Комсомолки» - это не просто возможность «помериться силами»с коллегами или найти новые пути развития, но и дополнительный способ общения с пациентами. Рассказать, что происходит сегодня в медицине, как далеко продвинулась наука, почему так важно (и даже выгодно) регулярно заниматься своим здоровьем и как правильно это делать - для всех этих тем далеко не всегда находится время в рамках стандартного врачебного приема. А вот на страницах, на сайте, в радиоэфире «Комсомолки» сделать это можно без проблем. Советы по здоровью, новые технологии в лечении, возможность напрямую задать врачам вопросы - все это есть в нашем проекте. Один из номинантов конкурса очень точно его охарактеризовал: «Вы помогаете нам помогать!» Собственно, для этого мы и придумали «Клинику года».

ДВОЙНАЯ НАГРАДА

В самой популярной номинации проекта в 2020 году вручат специальный приз. «Сначала к врачу, потом в аптеку» - фактически это настоящая формула здоровья, ведь обычным осмотром с недугом не справиться. Фармацевты и медики всегда будут идти рука об руку. Вот и в нашем конкурсе эти профессионалы объединяются уже второй год подряд: ведущий мировой производитель растительных лекарств, компания «Бионорика СЕ», вновь решил поддержать «Клинику года», а точнее, номинацию «Петербургский доктор года». «Бионорика СЕ» вручит свою награду одному из врачей-участников.

В прошлом году фармацевты отметили врача-уролога высшей категории, доктора медицинских наук Сергея Попова. Кто удостоится награды в 2020-м, узнаем в финале проекта.

Сергей Валерьевич Попов на церемонии закрытия «Клиники года» в 2019-м году.Фото: Андрей ГАШЕВ

Экспертной оценке «Бионорики» можно доверять, компания уже восемьдесят лет занимается не только производством растительных лекарств, но и исследованиями в области урологии, женского здоровья и респираторных заболеваний.

- Мы раскрываем силу природы и помогаем людям стать здоровыми, - говорят о своей работе специалисты.

Сырье для препаратов выращивается исключительно на плантациях в экологически чистых районах Майорки, Альп, Венгрии и Германии без гербицидов, пестицидов и с обязательным контролем почвы. Основное производство находится в Баварии. А в России «Бионорика» работает с 1997 года.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Чем гордится петербургская медицинаи какие задачи ей еще предстоит решить?

Александр КИРИЛЛОВ, кандидат медицинских наук, бизнес-консультант, автор программы «Менеджмент в здравоохранении»:

- Пожалуй, наиболее значимое достижение петербургской медицины - это внедрение в работу клиник передовых технологий. Именно в нашем городе была создана федеральная сеть диагностических центров и крупнейшая в России частная компания, занимающаяся оказанием высокотехнологичной и доступной онкологической помощи. Наш город одним из первых начал внедрять технологии экстракорпорального оплодотворения, и в этом направлении мы также занимаем ведущие позиции. Если говорить о перспективах, то сегодня нам нужно сосредоточиться на развитии звена первичной медицинской помощи. Делается в этом направлении очень мало, новые жилые кварталы, которые появляются на карте города, совершенно не обеспечены медпомощью. Необходимы городские программы, которые бы предусматривали строительство в новых микрорайонах поликлиник, кабинетов врачей общей практики. Сюда же может подключиться бизнес. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание: у нас в стране действуют жесткие законы, которые касаются ответственности докторов, но никак не регламентируется ответственность самих пациентов, например, за ложные вызовы, необоснованные визиты врачей. Это тоже заслуживает внимания организаторов медицины.

Сергей АНУФРИЕВ, кандидат медицинских наук, основатель и директор «Петербургского медицинского форума»:

- Самая актуальная задача, которая сейчас стоит перед петербургской медициной, - обеспечение качественной и доступной амбулаторной помощью взрослых и детей. В поликлиниках наблюдается кадровый дефицит, врачей не хватает. Также происходит размывание этических стандартов в медицинском сообществе, профессиональное выгорание медицинского персонала. Все эти проблемы необходимо решать. Что радует? Отношение петербуржцев к своему здоровью меняется. Становится больше приверженцев здорового образа жизни. Люди стали чаще проходить профосмотры, относятся к диспансеризации ответственнее.

Где врачи ищут новые рецепты здоровья и долголетия?

Елена ЛУТАЕНКО, доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач высшей категории:

- В последние годы все активнее говорится о микробиоте (совокупность всех микроорганизмов, которые населяют наш кишечник. - Прим. ред.) человека и ее роли в поддержании здоровья. Оказалось, что населяющих нас микроорганизмов намного больше, чем предполагалось, они отвечают за множество важных процессов и, по сути, живут в абсолютном симбиозе с человеком: мы никак не можем без них, а они - без нас. Уже доказано, что в основе практически всех хронических неинфекционных заболеваний современного общества лежит потеря генетического и функционального разнообразия кишечной микробиоты. Дальнейшее изучение микробиоты позволит найти новые подходы к лечению различных заболеваний внутренних органов, а также поможет поддерживать здоровое долголетие человека.

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