Участники конкурса «Клиника года – 2019»: «Все в наших силах!»

Как мы росли

- Когда в 2014 году мы запускали первую «Клинику года», то даже не думали, что наша задумка - поближе познакомить читателей «Комсомолки» с работой медицинских центров города и выяснить, каким из них они охотнее всего доверят свое здоровье - превратится в масштабный проект федерального значения, - с таких воспоминаний начал церемонию награждения генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов. - Но именно это и произошло: вот уже несколько лет петербургский конкурс для клиник и врачей шагает по стране.

Наград, как и участников, в этом году было рекордное количество.Фото: Андрей ГАШЕВ

Подобные проекты сегодня проводят в Москве, Сибири и даже на Дальнем Востоке. Да и в Петербурге конкурс не стоит на месте. Растет количество участников, номинаций, ширится аудитория проекта. Меняется и работа журналистов. Если раньше мы просто писали статьи и репортажи о врачах, терпеливо ожидая, когда они закончат прием пациентов, то теперь активно общаемся с участниками проекта в радиостудии «Комсомольской правды», организуем прямые линии докторов на нашем сайте, собираем за круглыми столами экспертов. А нашим фотографам все чаще доводится работать в операционных, наблюдая за докторами в деле.

Представители компании «Евромед» в этом году активно помогали проекту освещать актуальные вопросы.Фото: Андрей ГАШЕВ

В 2019 году команда тех, кто работает над конкурсом «Клиника года» в Санкт-Петербурге, выросла практически в три раза. И немудрено: шестой сезон проекта во многом оказался рекордным. Но рано или поздно месяцы напряженной работы заканчиваются, уступая место самому приятному моменту нашего проекта - награждению победителей. В этот раз оно прошло в ресторане More и уже по традиции стало достойным продолжением Дня медицинского работника.

Гости церемонии оценили фантастический вид на залив, который открывается из любой точки ресторана.

Каждый сезон - сюрприз

Прекрасный летний день, за окнами - шикарная панорама залива, а в зале десятки гостей, с легким волнением ожидающих объявления итогов проекта. Первое, на что обращаешь внимание, когда видишь столько медиков сразу: как много среди них по-настоящему красивых людей! Чем не аргумент, чтобы лучше заботиться о своем здоровье?

Церемония награждения проекта «Клиника года» – это встреча коллег и друзей.Фото: Андрей ГАШЕВ

Если вы думаете, что несколько лет подряд писать о здравоохранении - это скучно, то сильно ошибаетесь! Каждый новый сезон «Клиники года» преподносит нам сюрпризы, отмечая новые тренды в развитии медицины. К примеру, пару лет назад главной темой проекта стало… психическое здоровье петербуржцев. Проблема стрессов оказалась настолько актуальной, что о ней говорили даже стоматологи. В этом году таких акцентов оказалось несколько: мы активно писали о профилактике и лечении рака, организационных моментах работы клиник (что делать, чтобы походы по врачам были максимально комфортными для пациентов) и взаимодействии государственной и частной медицины. Собственно, и сама «Клиника года - 2019» собрала обе «ветви» здравоохранения, и это с удовольствием отметили практически все участники нашего проекта.

Эксперты проекта: Марина Ерина, Александр Солонин и Елена Лутаенко.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Медицина не должна иметь деления. Частная или государственная - главное, чтобы пациент получил качественную услугу, а этого можно добиться, в том числе освещая деятельность клиник в средствах массовой информации, - считает многократный эксперт конкурса, генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Александр Солонин. - Границы между государственной и частной формой собственности постепенно стираются, потому что главное - это здоровые и удовлетворенные медицинской помощью пациенты.

С этим согласны и другие эксперты проекта.

Марият Мухина – эксперт проекта «Клиника года», доктор медицинских наук, основатель клиники «Оригитея», врач-диетолог, рефлексотерапевт, физиотерапевт. Фото из личного архива.

- Изюминка в том, что вам удалось органично совместить государственную и частную медицину. Мы должны помогать друг другу, сотрудничать, ведь у нас одна общая задача - заботиться о здоровье людей. Вместе мы сможем сделать наше будущее поколение здоровым, - говорит главный врач «Амеда Клиник» Инна Клубкова.

Представители «Амеда Клиник»: администратор Александра Очирова, генеральный директор Виталий Манкевич и эксперт проекта «Клиника года», главный врач, Инна Клубкова.Фото: Андрей ГАШЕВ

Интересно, что даже небольшие частные клиники соседство с крупными городскими и федеральными центрами в рамках одного проекта ничуть не смутило.

- Наша общая цель - здоровые и счастливые пациенты. Мы с удовольствием будем стремиться к ней бок о бок с нашими коллегами, - пообещала представитель стоматологической клиники «ДЕНТ CRAFT» Анастасия Бурдина. Этот медицинский центр стал «Лучшей специализированной клиникой».

«Дент Крафт» - это «Клуб друзей крепких и здоровых зубов», куда пациенты возвращаются с удовольствием!Фото: Андрей ГАШЕВ

Доктора отметили еще один тренд 2019 года: пациенты становятся более сознательными, внимательнее подходят к выбору клиники и врача, многие стараются проходить профилактические осмотры. Но и стереотипов еще хватает.

- Необходимо расширять информационное поле для пациентов, чтобы люди понимали, что есть разные медицинские учреждения со своими особенностями и преимуществами, - говорит специалист по антивозрастной медицине, главный врач клиники «АртМедиЯ» и эксперт нашего проекта Наталья Фридман. - Да и нам, докторам, полезно пообщаться друг с другом, лишний раз сравнить свои возможности и понять, куда еще можно расти.

Наталья Владимировна - член Российского общества антивозрастной медицины, главный врач клиники «АртМедия» и хороший друг «Комсомольской правды».Фото: Андрей ГАШЕВ

И наш проект дает петербургским докторам такую возможность.

- Подобные конкурсы не дают расслабиться, создают соревновательный дух и формируют некие ориентиры, на которые можно равняться, - говорит директор по инновациям медицинского центра «XXI век» (он победил в номинации «Забота о пациентах») Артур Канаян. - Всегда важно понимать, что можно улучшить в своей работе. В любом случае на первом месте должно быть здоровье наших граждан.

Генеральный директор «КП в СПб» Иван Власов и директор по инновациям медицинского центра «XXI век» Артур Канаян.

Ищем лучшего

«Клиника года» в Петербурге стартует в феврале и завершается в июне. За это время мы успеваем провести несколько этапов голосования: выбор лучших медицинских центров делают читатели, определяют своего победителя эксперты… Однако первым мы всегда запускаем голосование в одной из самых почетных номинаций - «Петербургский доктор года». А все для того, чтобы у вас было как можно больше времени сказать спасибо прекрасным врачам. Вот и наша церемония тоже началась с добрых слов в их адрес.

За звание «Доктор года» в этом году боролись 27 номинантов!Фото: Андрей ГАШЕВ

В этом году за звание народного доктора боролись представители самых разных специализаций: флебологи, отоларингологи, стоматологи, терапевты, дерматовенерологи, гинекологи, кардиологи, психиатры и диагносты. Звание «Петербургский доктор года» по итогам голосования получили сразу семь профессионалов. И по этому «звездному списку» можно судить, к каким врачам чаще всего обращаются горожане. В первую очередь, конечно, к терапевтам.

Гости церемонии еще не знают, кто заберет заветные награды.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Я благодарна всем своим пациентам и от лица коллег хочу вас заверить: этот конкурс для многих из нас станет новой ступенью для достижения профессиональных высот, - сказала одна из победительниц, врач-терапевт ультразвуковой и функциональной диагностики сети медицинских центров «Медпомощь 24» Альбина Нургазизова.

Стать доктором Альбина Нургазизова мечтала с пяти лет.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Очень приятно и волнительно, что нас, докторов, действительно ценят, - призналась врач-терапевт высшей категории, гастроэнтеролог медицинского центра «Адмиралтейские верфи» Инна Трофимова. - И мы готовы отвечать взаимностью: повышать квалификацию, осваивать новые направления. Главное в работе врача, я считаю, - это благодарные пациенты.

Инна Владимировна работает терапевтом более 30 лет!Фото: Андрей ГАШЕВ

Среди самых востребованных у жителей Петербурга оказались и репродуктологи. Что и говорить, бесплодие наряду с онкологией становится одной из самых актуальных медицинских проблем, которую врачи (и наши номинанты в том числе) пытаются решить.

- Бесплодие многие считают женской проблемой, хотя в помощи специалистов очень часто нуждаются и мужчины. При этом уровень медицинской помощи сильному полу довольно низкий, поэтому мы создаем Центр мужского репродуктивного здоровья, где будут заниматься лечением мужского бесплодия и импотенции, - поделился планами врач акушер-гинеколог-репродуктолог, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий «Центра планирования семьи и репродукции» Роман Фунден, еще один «Петербургский доктор года».

Главное достижение доктора Фундена - это более двух тысяч малышей, которые появились на свет вопреки печальным прогнозам и диагнозам.Фото: Андрей ГАШЕВ

А вот что нас удивило и порадовало, так это то, что петербуржцы активно голосовали за врачей-флебологов. А это значит, что люди постепенно начинают понимать, что варикоз - это далеко не косметическая проблема, хотя именно это направление вызывает у пациентов массу вопросов.

- Когда мы начали нашу программу «Здоровье города», то столкнулись с тем, что помощь людям нужна, но и уровень недоверия у пациентов очень высок. Подобные конкурсы как раз помогают понять, кто готов рассказывать о себе, а кто предпочитает отмалчиваться, кому можно доверять, а кому нет. Думаю, пациентам это поможет сделать правильный выбор, - говорит хирург-флеболог, главный врач клиники «ФлебоЛайф» Николай Спиридонов.

Доктор Спиридонов посвятил науке 10 лет! Он защитил кандидатскую, написал несколько учебных пособий, опубликовал десятки статей и подготовил более ста хирургов.Фото: Андрей ГАШЕВ

К слову, возглавляемый Николаем Спиридоновым медицинский центр был признан «Лучшей клиникой в области флебологии». С помощью программы «Здоровье города», которую здесь разработали, более трех тысяч петербуржцев смогли пройти льготное обследование вен, узнать точный диагноз, получить грамотные рекомендации и лечение.

Кроме того в центре «ФлебоЛайф» проводят специальные занятия «Школа пациента».Фото: Андрей ГАШЕВ

Еще одному «Доктору года» пришлось выйти на сцену дважды. Врач-уролог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, руководитель городского центра эндоскопической урологии и новых технологий, главный врач Клинической больницы святителя Луки Сергей Попов получил не только народное признание, но и специальную награду от партнера нашего проекта - компании «Бионорика».

Генеральный директор «Комсомолки» поздравил Сергея Валерьевича с заслуженной победой!Фото: Андрей ГАШЕВ

- Этот доктор - один из лучших специалистов в области малоинвазивной урологии, причем не только в Петербурге, но и в России. К нему приезжают лечиться из Казахстана, Латвии, Финляндии, Республики Беларусь и Эстонии. И это далеко не полный список стран. Хочется сказать ему большое спасибо и пожелать новых профессиональных достижений, - отметил старший медицинский представитель компании «Бионорика» Алексей Булычев.

Награда от компании «Бионорика» - ведущего европейского производителя растительных препаратов.Фото: Андрей ГАШЕВ

Не обошлось и без сюрпризов. Неожиданно для самого победителя «Петербургским доктором года» стал… пластический хирург! Да-да, оказывается, петербуржцы хотят быть не только здоровыми, но и красивыми.

- Сложно собрать в одном месте врачей, работающих в разных направлениях и специализациях. Но вам это удалось, и это очень здорово. Я занимаюсь пластической хирургией, но для меня крайне важно, чтобы пациенты приходили ко мне здоровыми, поэтому мне очень приятно познакомиться с коллегами, которые занимаются здоровьем. Красоты без здоровья не бывает, - признался ведущий пластический хирург Клиники Пирогова на Васильевском острове Амит Хатри.

Долгое время доктор Хатри работал в ожоговом отделении Военно-медицинской академии и занимался реконструктивной медициной.Фото: Андрей ГАШЕВ

Социально ответственная медицина

О каждом участнике конкурса можно говорить долго и интересно. Но некоторые клиники заслуживают особого внимания, потому что занимаются не только лечением, но и профилактикой заболеваний, а также просвещением пациентов. Взять, например, онкологию, где уровень заболеваемости в Петербурге - один из самых высоких в стране, а ведь современная медицина вполне способна предотвратить развитие страшного недуга или обнаружить его на самой ранней стадии. Именно эту задачу сделала своим приоритетом многопрофильная клиника «Longa Vita». Она открылась только в начале года, но уже успела завоевать уважение пациентов (в нашем конкурсе «Longa Vita» была признана лучшей диагностической клиникой) и специальную награду от редакции «Комсомольской правды» за актуальность тем, которые врачи центра освещали в ходе проекта на страницах нашей газеты и в радиопрограммах.

Представители клиники «Longa Vita»: генеральный директор Иван Корольков, онколог и врач ультразвуковой диагностики Сергей Гребенщиков, главный врач Консуэло Аширова.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Медицинское сообщество не очень большое, и, когда налаживаются хорошие профессиональные связи, работать становится гораздо проще. Появляется уникальная возможность лечить пациента коллегиально, делиться «сложными» пациентами, если своих ресурсов для лечения болезни не хватает. Такой подход, пожалуй, самый грамотный, и мы благодарны «Комсомолке» за возможность знакомства и общения с коллегами, - сказал, получая заслуженные награды, онколог, врач ультразвуковой диагностики многопрофильной клиники «Longa Vita» Сергей Гребенщиков.

Не осталась без признания и Клиника доктора Лазарева: за борьбу с алкогольными и наркотическими зависимостями оргкомитет конкурса наградил медиков дипломом «Социальное здоровье общества».

Главный врач клиники – Игорь Александрович Лазарев считает, что если человек оступился, ему нужно помочь, а не проходить мимо.Фото: Андрей ГАШЕВ

Кстати, термин «социально ответственный бизнес» все чаще применяется и в медицине. Например, еще один партнер нашего проекта - компания «Невская Оптика Холдинг», с удовольствием и большой активностью помогал нам освещать вопросы здорового зрения, новинок в области оптометрии и правил безопасности при проверках здоровья глаз. Другими словами, компания показала себя бизнесом с высочайшим уровнем социальной ответственности за здоровье общества. Мы, конечно, не могли оставить это без награды.

- Возможно, участникам конкурса покажется странным, что оптика присоединилась к участникам такого важного и серьезного проекта. Но, согласитесь, у всех нас есть общая цель - это здоровье человека, - сказала главный врач «Невской оптики» Нина Троицкая.

Представители компании «Невская оптика холдинг» в этом году оказали неоценимую поддержку в просвещении петербуржцев в вопросах здорового зрения.Фото: Андрей ГАШЕВ

Выбор профессионалов

Кроме народного жюри, у конкурса «Клиника года» есть и профессиональная «судейская бригада». Экспертное жюри объединяет руководителей крупных клиник, преподавателей медицинских вузов, практиков и теоретиков здравоохранения. Награда, которую присуждают профессионалы, так и называется - «Выбор экспертов». В этом году ее завоевал Детский клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса.

Эксперты помогали организаторам проекта «Клиника года» в течение нескольких месяцев!Фото: Андрей ГАШЕВ

- Мне очень приятно, что мой личный выбор совпал с решением моих коллег, - сказала, вручая награду, эксперт Наталья Фридман. - Этот центр на протяжении многих лет помогает сохранить здоровье моим детям, и я очень рада, что он получил заслуженную награду.

Ну а представители Детского клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса признались: выбор жюри особенно приятен в свете предстоящего юбилея - скоро одной из самых знаменитых детских больниц Петербурга исполнится 150 лет.

Мария Гридина, заместитель главного врача по внешним связям и внебюджетной деятельности, получает почетную награду от экспертов проекта «Клиника года».Фото: Андрей ГАШЕВ

Самые-самые

Звания «Клиника года» в различных номинациях в шестом сезоне проекта удостоились двенадцать медицинских центров. Несмотря на разные специализации, у всех победителей есть общее качество: стремление развиваться, становиться еще лучше для своих пациентов.

- Когда долго работаешь в медицине, то видишь, что по мере накопления коллективного опыта, получения новой научной информации подходы к лечению различных заболеваний меняются. Современный врач должен непрерывно учиться. Продуктивен только опыт, обогащенный знаниями, - считает главный врач Немецкой семейной клиники Ольга Назарова. Возглавляемый ею медицинский центр стал «Лучшей семейной клиникой» проекта.

Одним из главных открытий конкурса стала награда «Главный врач года». В этом году мы вручили ее первый раз, однако ее появление в проекте «Клиника года» вполне закономерно: именно от руководителя зависит, какой будет клиника и каких успехов добьется. Городская больница святого великомученика Георгия - яркий тому пример. Про это учреждение не раз вспоминали и наши эксперты, и участники конкурса. За последние годы больница просто преобразилась. Неудивительно, что именно ее главный врач стал первым победителем новой номинации.

Городская больница Святого Великомученика Георгия – это сочетание ультрасовременных технологий диагностики и лечения и традиций милосердия.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Петербургская медицина особенная. Она отличается интеллигентностью, тем, что практически во всех разделах и направлениях у нас есть лидеры. А значит, есть результаты, которые достойны тиражирования и подражания. Поэтому общаться важно, нужно, но самое главное, что это еще и интересно, - говорит главный врач городской больницы святого великомученика Георгия, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России и победитель номинации «Главный врач года» Валерий Стрижелецкий.

Валерий Викторович Стрижелецкий - главный специалист комитета по здравоохранению по эндовидеохирургии, член правления Общества хирургов России, член правления Общества эндоскопических хирургов России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФото: Андрей ГАШЕВ

КОНКРЕТНО

Победители конкурса «Клиника года - 2019» в номинации «Петербургский доктор года»

Сергей Валерьевич ПОПОВ, доктор медицинских наук, врач-уролог высшей квалификационной категории, руководитель эндоскопической урологии и новых технологий и, наконец, главный врач клинической больницы святителя Луки.

Людмила Эдгамовна САДЫКОВА, врач-педиатр, гастроэнтеролог, неонатолог Медицинского центра «XXI век».

Альбина Камильевна НУРГАЗИЗОВА, кандидат медицинских наук, врач-терапевт ультразвуковой и функциональной диагностики сети медицинских центров «Медпомощь 24».

Роман Азизович ФУНДЕН, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог-репродуктолог, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий «Центра планирования семьи и репродукции».

Николай Андреевич СПИРИДОНОВ, кандидат медицинских наук, хирург-флеболог, главный врач клиники «ФлебоЛайф».

Инна Владимировна ТРОФИМОВА, врач-терапевт высшей категории, гастроэнтеролог медицинского центра «Адмиралтейские верфи».

Амит Радженович ХАТРИ, ведущий пластический хирург Клиники Пирогова на Васильевском острове.

Традиционный торт с эмблемой проекта «Клиника года» разрезали Иван Власов и Амит Хатри!Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОДРОБНЕЕ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Детский клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса (победитель в номинации «Лучшая клиника в области педиатрии»). Здесь помогают маленьким пациентам с 1869 года, и именно здесь формировалась российская педиатрия. Доктора центра отлично умеют справляться с самыми сложными детскими болезнями, работают на оборудовании, предназначенном специально для детей. Но самое главное - заботятся не только о сегодняшнем, но и о будущем здоровье ребенка.

Светлана Алексеенко - заведующая лор-отделением, оториноларинголог, лор-хирург, кандидат медицинских наук, специалист с 21-летним стажем.Фото: Андрей ГАШЕВ

Стоматологическая клиника «Дент Крафт» (победитель в номинации «Лучшая специализированная клиника»). Пожалуй, это самая необычная стоматология в Петербурге. И не только потому, что здесь оказывают петербуржцам все виды стоматологических услуг (имплантация, лазерные методы лечения и хирургии, полная стоматологическая реабилитация пациентов). Дело в том, что «Дент Крафт» - это не просто стоматологическая клиника, а «клуб друзей крепких и здоровых зубов», куда пациенты возвращаются с удовольствием!

Центр планирования семьи и репродукции (победитель в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии»). Здесь оказывают полный спектр профильных услуг. В центре есть гинекологический и урологический кабинеты, кабинеты узких специалистов, клинические отделения и стационар. Но самое главное - все отделения, лаборатории и доктора, которые только могут понадобиться будущим родителям, собраны под одной крышей. Тут помогают своим пациентам поверить в великое и прекрасное чудо, на которое многие уже перестали надеяться.

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки (победитель в номинации «Лучшая клиника в области урологии»). Специалисты больницы проводят действительно уникальные операции в области урологии. Вот уже десять лет на базе больницы организован Городской центр эндоскопической урологии и новых технологий, где под руководством Попова Сергея Валерьевича, работают ведущие урологи страны, оказывая высокотехнологичную медицинскую помощь. В Центре проводят уникальные малоинвазивные операции в области урологии, такие как лапароскопические монопортовые операции, выполняемые через доступ LESS. Это нефрэктомия, резекция почки, аденомэктомия, радикальная простатэктомия. Пациентам доступны все виды современного оперативного лечения мочекаменной болезни, включая RIRS (гибкая пиелолитотрипсия), микро и мини перкутанную нефролитотрипсию, дистанционную ударно-волновую литотрипсию, фаллопротезирование, оперативные вмешательства на гольмиевом лазере при аденоме предстательной железы.

Медицинский центр «ФлебоЛайф» (победитель в номинации «Лучшая клиника в области флебологии»). Клиника была основана весной 2018 года и стала первым в Санкт-Петербурге специализированным центром лечения заболеваний сосудов верхних и нижних конечностей и терапии любых видов боли, в том числе лечения острой и хронической боли при патологии суставов, периферических нервов и позвоночника. А еще здесь проводят специальные занятия «Школа пациента» и организуют льготные обследования для горожан в рамках программы «Здоровье города».

Клиника Пирогова на Васильевском острове (победитель в номинации «Лучшая клиника в области эстетической медицины»). Клиника работает с 1999 года. Это одна из первых частных клиник в Петербурге. Ежегодно за квалифицированной медицинской помощью сюда обращается более пяти тысяч пациентов! Многопрофильный медицинский центр включает в себя более четырнадцати отделений: пластическая хирургия, общая хирургия, нейрохирургия позвоночника, гинекология, урология, флебология и многие другие. Но сегодня центр - лучший в области эстетической медицины. Пациенты выбрали эту клинику за то, что ее специалисты дарят людям новую жизнь… и новое качество жизни.

Медицинский центр «Адмиралтейские верфи» (победитель в номинации «Инновации в медицине»). На протяжении 110 лет медики этой клиники помогают жителям и гостям Санкт-Петербурга поддерживать здоровье. Практикуя комплексный подход, врачи индивидуально подбирают методы лечения и гарантируют высокое качество предоставляемых услуг. За последние несколько лет здесь провели серьезную реорганизацию, внедрив в работу концепцию «бережливого производства». И сегодня «Адмиралтейские верфи» - лидеры цифрового здравоохранения в регионе.

«Адмиралтейские верфи» - это многолетний опыт, традиции и современные инновации.Фото: Андрей ГАШЕВ

Медицинский центр «XXI век» (победитель в номинации «Забота о пациентах»). В этом году центр отмечает 20-летний юбилей. Чтобы достойно помогать своим пациентам, «XXI век» постоянно совершенствуется: внедряет современные методики лечения и диагностики, ежегодно вводит более двухсот новых услуг. Врачи клиники проходят курсы повышения квалификации и участвуют в научных конференциях.

Немецкая семейная клиника (победитель в номинации «Лучшая семейная клиника»). Главный принцип победителей в этой номинации - нужды пациента превыше всего! Причем и маленьких и взрослых! В этом году клиника-победитель отмечает юбилей - 10-летие работы. Основательность, тщательность, высокие стандарты качества, пунктуальность, требовательность к себе - все эти черты знаменитого немецкого стиля управления используются в ежедневной работе клиники.

Многопрофильная клиника «Лонга Вита» (победитель в номинации «Лучшая диагностическая клиника»). Свою миссию победители этой номинации видят в том, чтобы способствовать увеличению продолжительности здоровой и активной жизни своих пациентов, сделать медицину максимально понятной для людей, разрушить стереотипные страхи перед посещением врача. А еще врачи клиники хотят сформировать у горожан полезную привычку проходить регулярное профилактическое обследование, желание заботиться о себе и своем здоровье.

Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» (победитель в номинации «Лучшая многопрофильная клиника»). Медицинскую помощь здесь оказывают по самым разным направлениям: нейрохирургия, хирургия, профилактические осмотры, гинекология, урология, восстановительное лечение, онкологический центр, неврология, физиотерапия, травматология, эндоскопия, терапия, кардиология, сосудистая хирургия (лечение варикоза и сосудов), гастроэнтерология, офтальмология, ЛОР.

«ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ОАО «РЖД» - настоящие универсалы!Фото: Андрей ГАШЕВ

Городская больница святого великомученика Георгия (победитель в номинации «Главный врач года»). Больница успешно сочетает классические для Петербурга традиции милосердия и ультрасовременные технологии диагностики и лечения. Возглавляет лечебное учреждение уникальный врач - главный специалист Комитета по здравоохранению по эндовидеохирургии, член правления Общества хирургов России, член правления Общества эндоскопических хирургов России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Валерий Викторович Стрижелецкий.

ДИПЛОМАНТЫ ПРОЕКТА

Клиника ЭКСПЕРТ и созданный на ее базе гастро-гепатоцентр ЭКСПЕРТ сочетают 12 медицинских направлений с основной специализацией: диагностикой и лечением заболеваний ЖКТ и печени. Это единственный медицинский центр на Северо-Западе, где лечат все заболевания печени: вирусные и невирусные, в том числе — редкие и наследственные. В 2019 году Клиника ЭКСПЕРТ заняла 1 место по гастроэнтерологии в рейтинге лучших частных клиник Петербурга!

В 2019 году клиника отметит 10-летний юбилей, ее пациентами стали более 26 000 человек.Фото: Андрей ГАШЕВ

«Клиника доктора Лазарева» работает в Петербурге с 2012 года, сегодня она принимает до восьми тысяч пациентов в год. Основные направления, по которым работает Клиника - психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия. Опытные специалисты занимаются лечением алкоголизма и наркомании, оказывают пациентам психологическую и психиатрическую помощь, консультируют как самих больных, так и их родственников. Сюда можно обратиться для вывода из запоя, кодированиия от алкоголизма, детоксикации на дому или в стационаре. В арсенале докторов - современное и эффективное оборудование, уникальные методики и материалы, доказавшие свою эффективность на практике.

Первая семейная стоматология «МедГарант» открыла свои кабинеты для горожан в 2002 году. Теперь сеть состоит из трех клиник, которые только за последний год приняли более 10 тысяч пациентов. Прием в стоматологиях «МедГарант» ведут более тридцати врачей. Клиники используют комплексный коллегиальный подход к лечению пациентов, ведь в стоматологии очень важна согласованность действий. За годы работы отработаны технологии взаимодействия: ортопед, ортодонт, терапевт, пародонтолог работают как одна команда. В 2018 году сеть клиник «МедГарант» вошла в топ-3 рейтинга сетевых стоматологических клиник Петербурга по версии издания «КоммерсантЪ» и экспертного портала о стоматологии StartSmile.

Генеральный директор Валерий Корольков и специалист по маркетингу Анастасия Заславская.Фото: Андрей ГАШЕВ

«Медпомощь 24» - это сеть многопрофильных медицинских центров, в которой квалифицированные врачи ведут амбулаторный прием и лечение пациентов по 70 различным направлениям. «Медпомощь 24» предоставляет широчайший спектр медицинских услуг. Квалифицированные врачи разных направлений, диагностическое оборудование, призванное обеспечить высокоточную диагностику уже в день обращения в клинику, собственные аппараты компьютерной томографии, а также высочайший уровень сервиса - все это помогает пациентам быстрее встать на путь выздоровления.

Дипломант номинации «Петербурский доктор года» травматолог-ортопед Антон Быков, победитель – Альбина Нургазизова, врач-терапевт ультразвуковой и функциональной диагностики и главный врач в филиале «Купчино» - Дмитрий Гуревич.Фото: Андрей ГАШЕВ

Компания «Балтийские реабилитационные технологии» решает самые сложные задачи восстановления тяжелобольных пациентов в домашних условиях. Служба занимается реабилитацией после инсульта, позвоночно-спинномозговых и черепно-мозговых травм. Компания ориентирована на комплексное решение проблемы восстановления функций после заболевания и адаптации больного человека к среде обитания. Это первая в Петербурге медицинская организация, которой удалось создать выездную службу медицинской реабилитации для больных неврологического и ортопедического профиля. С 2012 года специалисты компании провели более пяти тысяч успешно завершенных программ реабилитации.

Денис Поляков – ведущий специалист и генеральный директор компании «Балтийские реабилитационные технологии», первопроходец амбулаторной службы реабилитации для тяжелых больных в Петербурге. Фото из личного архива.

Сеть клиник «Линлайн» насчитывает более 30 филиалов в нашей стране, а также за рубежом. В арсенале каждой клиники представлен весь спектр услуг эстетической медицины, что позволяет решить большинство проблем с внешностью. При этом «Линлайн» применяет только те методики, безопасность и эффективность которых доказаны клинически. По итогам 2017 года сеть «Линлайн» была признана «Лучшей клиникой» на «Параде клиник» - ежегодном всероссийском конкурсе, который проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России - одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений Санкт-Петербурга. В его состав входят стационар (клиническая больница) на 560 коек, Центральная поликлиника, способная принять полторы тысячи человек в день, пять промышленных поликлиник, а также 19 фельдшерских и врачебных здравпунктов на крупных предприятиях, и даже региональное бюро судебно-медицинской экспертизы. На базе больницы работают кафедры всех медицинских вузов города.

В последние годы среднее количество пролеченных в стационаре пациентов составляет более 24 тысяч человек в год.Фото: Андрей ГАШЕВ

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева был основан в 1907 году указом императора Николая II по представлению премьер-министра России П.А. Столыпина. Его основателем был В.М. Бехтерев, великий ученый с мировым именем и крупнейший организатор психоневрологического направления в медицине. Это с самого начала существования Института предопределило его заметное место в российской и мировой психоневрологии. Сегодня там трудятся видные отечественные ученые, проходят многочисленные научные форумы, также он является исследовательским и учебным центром Всемирной организации здравоохранения.

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