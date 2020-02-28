Сотрудники ООО «Транснефть – Балтика» получили возможность дистанционно проходить аттестацию Ростехнадзора

ООО «Транснефть – Балтика» первым среди организаций системы «Транснефть» ввело в эксплуатацию Единый портал тестирования, благодаря которому сотрудники общества получили возможность дистанционно проходить аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

Ранее прохождение такой аттестации было возможно только при личном присутствии специалиста в органах Ростехнадзора, что приводило к отрыву сотрудников от производственного процесса.

Теперь при проведении электронной дистанционной аттестации комиссия имеет возможность устанавливать личность аттестуемого, контролировать личное прохождение им тестов и принимает решение об аттестации или об отказе в ней.

В феврале 2020 года информационная система «Единый портал тестирования» введена в эксплуатацию в аппарате управления ООО «Транснефть – Балтика» в Санкт-Петербурге. В аттестации в новом формате уже приняли участие 14 человек.

С марта планируется начать тестирование сотрудников с помощью системы в филиалах общества.