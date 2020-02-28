2020-02-28T17:14:26+03:00
Общество

Разрушенный СКК «Петербургский» еще могут признать памятником

Работы по демонтажу стадиона продолжаются [фото, видео]
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СКК «Петербургский» обвалился 31 января 2020 года.СКК «Петербургский» обвалился 31 января 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На удивление спокойная дискуссия по поводу нашумевшей истории состоялась в Мариинском дворце. В последнюю пятницу зимы депутаты Законодательного собрания обсуждали ситуацию вокруг рухнувшего СКК.

Напомним: «Петербургский» обвалился 31 января, во время работ по демонтажу кровли. В какой-то момент металлические лепестки, из которых была собрана крыша, сложились, и строение рухнуло. Под завалами оказался рабочий – 29-летний сварщик из Карелии Матвей Кучеров.

После трагедии петербургские депутаты потребовали провести парламентское расследование – выяснить, все ли с демонтажем комплекса сделано по закону, нет ли здесь нестыковок и подтасовок, и кто, собственно, должен за все отвечать. Однако комитет по законодательству отказал. А окончательный крест на инициативе поставило юридическое управление ЗакСа: его специалисты решили, что законы и устав Петербурга никак нарушены не были, а значит, и разбираться не в чем. Парламентского расследования не будет. На итоговом голосовании решение юруправления поддержали восемь депутатов, против - четверо.

Во время демонтажа кровли СКК погиб.л 29-летний Матвей Кучеров из Карелии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время демонтажа кровли СКК погиб.л 29-летний Матвей Кучеров из Карелии.Фото: Артем КИЛЬКИН

«МЫ НИ НА ЧТО НЕ МОГЛИ ПОВЛИЯТЬ»

Кроме того, от какой-либо ответственности за обрушение СКК, фактически, открестился комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Согласие КГИОП на демонтаж, скорее всего, не требовалось, - отметила на заседании заместитель председателя комитета Галина Аганова. – На 31 января СКК не являлся объектом культурного наследия и не имел исторического значения. Так что повлиять на какие-то ситуации, связанные с его демонтажем, мы не могли.

Тем не менее, по словам Агановой, разрушенный «Петербургский» все еще могут признать выявленным объектом культурного наследия – этим прямо сейчас занимается комитет. Решение должны принять до 9 июня, однако, подчеркнула чиновница, «это, безусловно, будет сделано гораздо раньше».

а 31 января СКК не являлся объектом культурного наследия и не имел исторического значения. Фото: Артем КИЛЬКИН

а 31 января СКК не являлся объектом культурного наследия и не имел исторического значения.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ОКАЗАНА ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ»

Заместитель директора ООО «СКА Арена», которое занимается «реконструкцией» СКК Александр Кокорин, в свою очередь, заявил, что «оценку профессионализма» компании может дать только следствие.

- Сейчас продолжается расследование, - рассказал Кокорин корреспонденту «КП-Санкт-Петербург». – Предписания о том, чтобы остановить работы на объекте нам не выдавали. Мы занимаемся разборкой демонтированных конструкций – закончиться она, по нашим прикидкам, должна в середине марта.

После трагедии петербургские депутаты потребовали провести парламентское расследование. Фото: Артем КИЛЬКИН

После трагедии петербургские депутаты потребовали провести парламентское расследование.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам нашего собеседника, компания оказала семье погибшего Матвея Кучерова «всю необходимую помощь». Детали замдиректора раскрывать отказался.

Съемка с дрона здания СКК после обрушения крыши.Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский", произошедшего в ходе демонтажа здания

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ИСТОЧНИК KP.RU

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