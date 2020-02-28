Что делать, когда ушел из жизни близкий человек

Смерть близкого человека всегда становится большим ударом. Помимо того что сложно смириться с потерей, нужно заниматься разной организационной рутиной. Приходится как-то собраться с мыслями и достойно проводить человека в последний путь. Рассказываем, как поступать, оказавшись в непростой ситуации.

ПОМОЖЕТ РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ

Первое, что необходимо сделать, - вызвать скорую помощь по номеру 03 или 112. Медицинские работники за фиксируют смерть и выдадут документы, необходимые для сопровождения покойного в морг. При необходимости врач вызовет на место происшествия полицию.

Шаг второй: следует отправить тело умершего в морг. Там установят причину смерти и подготовят его к погребению. Вывезти тело поможет специальная служба, которая принимает вызовы круглосуточно. Шаг третий: оформить не обходимые документы. Медицинское свидетельство о смерти - бумага, которая потребуется для предъявления в отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) для оформления свидетельства о смерти государственного образца. Получить его может родственник, опекун или ответственный за погребение. Для этого заявитель должен предъявить собственный па спорт и паспорт умершего. Медицинское свидетельство выдается не позднее трех рабочих дней с момента поступления тела в морг.

Шаг четвертый: получение свидетельства о смерти в ЗАГ Се по адресу прописки умершего. У заявителя попросят его паспорт, паспорт умершего, а также медицинское свидетельство о смерти. Оно потребуется для оформления кремации и погребения на кладбище. Без этого документа не обойтись при решении различных вопросов: при разделе наследства, оформлении льгот и пособий, получении пенсии, средств со счетов.

Следующий шаг - обращение в ритуальное агентство либо вызов ритуального агента на дом. Профессиональный работник знает все до мельчайших подробностей и поможет организовать похороны: начиная с оформления места на кладбище и заканчивая траурной церемонией.

Далее родственникам нужно выбрать способ и место погребения: кремация с дальнейшим захоронением урны с прахом в землю или нишу колумбария либо погребение гроба с телом на свободном месте, в родственной могиле или ограде родственного захоронения.

Специалисты агентств подскажут, как сориентироваться в выборе ритуальных товаров и услуг. Фото: Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ДОКУМЕНТАХ

В день погребения необходимо заблаговременно приехать в морг с документами. Важно знать, что транспортировка умершего из морга к месту погребения или кремации и захоронения производятся после оплаты счетов за услуги. После похорон администрация кладбища должна сделать отметку о захоронении умершего на оборотной стороне свидетельства о смерти, а также внести соответствующую запись в удостоверение о захоронении и книгу регистраций.

Ритуальная справочная служба ответит на любой вопрос

Скорбное событие может случиться в любой момент. Уже несколько лет жителей города консультируют сотрудники бесплатной горячей линии по телефону в Санкт-Петербурге 8 (812) 407-39-39. При поддержке Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона создан и запущен в работу новый справочный ресурс www.ritualspb.ru , наполненный исчерпывающей информацией о ритуальных услугах Северной столицы. Его цель предоставлять жителям всю информацию об организации погребения и сопутствующих услугах. Консультанты помогут узнать, как:

- получить свидетельство о смерти и организовать погребение

- вызвать агента на дом

- заказать транспортировку умершего(погибшего)

- выбрать способ погребения

- определиться с местом захоронения

- осуществить под захоронение в родственную могилу

- оформить кремацию

- провести VIP-похороны

- заказать установку памятника.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

Служба по вывозу покойных в Санкт-Петербурге: 8 (812) 380-49-44, 299-59-52(круглосуточно). Агент по приему заказов ритуальных услуг: 8(812)764-24-01,713-35-35(часы работы: с 09.00 до 18.00 ежедневно).

Социальная программа «Гражданский контроль» (можно обратиться за помощью или пожаловаться на работу различных структур похоронного рынка): 8 (812) 612-11-26, 713-25-59 (по рабочим дням с11.00 до 18.00).

Ритуальная справочная служба: 8 (812) 407-39-39 (круглосуточно).