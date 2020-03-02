Стали известны результаты первых анализов девяти туристов из Италии и Ирана, госпитализированных с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге

Новый китайский вирус, вокруг которого вот уже без малого третий месяц не утихает шумиха в СМИ, понемногу покоряет Европу. В минувшую пятницу появилась информация о том, что в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина отправили сразу девять человек, прилетевших в Санкт-Петербург из Италии и еще одного, ранее посещавшего Иран. В местном управлении Роспотребнадзора «Комсомолке рассказали, что все новоявленные пациенты обратились к врачам самостоятельно. А заодно посоветовали не нагонять паники:

- Просто люди вернулись из Милана, из Рима, из других городов, почувствовали себя плохо и решили провериться, - отметили в пресс-службе ведомства. – А для того, чтобы пройти тест на коронавирусную инфекцию, нужно лечь в стационар, просто в лаборатории это сделать невозможно. Поэтому их и госпитализировали.

Из-за вируса из Санкт-Петербурга практически полностью исчезли китайцы. Впрочем, жители КНР все равно продолжают к нам приезжать - только теперь в основном транзитными рейсами.Фото: Артем КИЛЬКИН

Тест, уточнил наш собеседник, состоит из двух этапов: первый делается сразу, второй – на десятый день. Пробирки с материалом (в данном случае им служит мазок изо рта) отправляются в специализированный центр гигиены и эпидемиологии, где есть все необходимые реагенты. На исследование одного материала уходит от трех до пяти часов.

- Первый этап обследования все заболевшие уже прошли, - уточнили в Роспотребнадзоре. – Он показал отрицательный результат. Осталось дождаться второго этапа.

Между тем разгул коронавируса заставил петербургских специалистов принимать новые, повышенные меры безопасности. Так, в аэропорту «Пулково» начали дистанционно замерять температуру у пассажиров рейсов, прилетевших из Италии. А в Боткинской больнице, в отделении для особо опасных инфекций ужесточили санитарно-эпидемиологический надзор. Теперь, в частности, одежда потенциальных больных в обязательном порядке обрабатывается дезинфицирующими веществами. А врачам строго предписано заходить в боксы, где содержатся пациенты, только в специальных одноразовых противочумных костюмах.

В аэропорту Пулково ввели проверки для пассажиров самолетов, прилетевших из Италии.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Они состоят из закрытого комбинезона, двойных резиновых перчаток, запечатанных липкой лентой, и маски со сменными фильтрами, - уточнили в комитете по здравоохранению.- После возвращения из бокса костюм снимается в санпропускнике и погружается в специальную емкость для обеззараживания.

КСТАТИ

По данным территориального управления Роспотребнадзора, всего, начиная с 24 января, в Санкт-Петербурге и Ленобласти проверку на китайский коронавирус прошло 188 человек. Из них в больнице Боткина осталось 26 – все они лечатся от ОРВИ. Остальных благополучно отпустили по домам.

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