2020-03-04T09:57:22+03:00
Общество

УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»

Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены
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УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».
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Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 181 день – 5,0%, 367 дней – 5,5%, 732 дня – 5,8% годовых.

Также клиент может получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей – при условии одновременного оформления в Банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей на выбор:

- полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника», «Золотодобывающие компании», «Фомула роста»;

- полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь»;

- индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии «Российские акции», «Российские облигации», «Государственные облигации», «Государственные облигации плюс», «Долларовые облигации»;

- паи паевых инвестиционных фондов от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФ рыночных финансовых инструментов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

При превышении остатка вклада 1,5 млн руб. проценты на сумму превышения начисляются по базовым ставкам вклада «Высота». В случае неоформления инвестионного продукта со вкладом или расторжения в течение 14 календарных дней с даты оформления полиса ИСЖ и/или НСЖ также применяются базовые ставки вклада «Высота». Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Досрочное востребование вклада – по ставке «до востребования» 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующей сумме и сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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