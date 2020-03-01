2020-03-04T11:49:35+03:00
Досуг

Экс-участник группы One Direction Найл Хоран впервые выступит в Петербурге

Музыкант посетит Россию в рамках мирового тура «Nice to meet ya tour 2020»
Маргарита РЕПИНА
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Найл Хоран даст в Петербурге сольный концерт. Фото: организаторы.Найл Хоран даст в Петербурге сольный концерт. Фото: организаторы.
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Найл Хоран - ирландский певец, прославившийся на весь мир благодаря группе One Direction. После распада коллектива в 2016 году исполнитель начал собственную карьеру и вскоре дебютировал с альбомом Flicker. За первую же неделю пластинка взлетела на первые строчки хит-парадов США, Канады, Ирландии, а видео на YouTube набрали десятки миллионов просмотров. За ошеломительным успехом последовал грандиозный тур, который преумножил количество фанатов по всему миру.

Очередная творческая волна не заставила себя долго ждать. Выпустив несколько синглов, среди которых "No Judgement," "Nice to Meet Ya” and "Puta Little Love on Me", Найл заявил о релизе нового альбома Heartbreak Weather.

Хоран отличается от других тем, что, когда он создает альбом о расставании, он не впадает в депрессию. Он пользуется возможностью пересмотреть отношения со всех сторон, от бурных минимумов до солнечных максимумов. В результате получается Heartbreak Weather.

- Это почти концептуальный альбом, - говорит Хоран. - Я хотел погрузить слушателей в историю каждой композиции, показать отношения от начала и до конца с разных сторон. Потому что, когда ты переживаешь расставание, это не всегда грустно.

Nice to meet ya tour 2020 соберет в себе полный спектр эмоций и все лучшее, что может дать нам любовь. Нас ждет вихрь современной поп-музыки и ностальгического грува, неистового рока, размашистого фолка и тихих откровений.

КОНКРЕТНО

Где: СК «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18.

Когда: 17 ноября

Билеты в продаже с 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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